Россия и страны Африки призвали ООН принять меры по регулированию соцсетей

"Призывать все государства – члены ООН продолжать осуществление конкретных действий и мер по разработке законодательства, касающегося регулирования деятельности социальных сетей, запрета или ограничения использования неправительственных и благотворительных организаций в противоправных целях, а также привлечения к ответственности лиц и организаций, оказывающих поддержку в любой форме субъектам либо лицам, вовлеченным в террористическую деятельность, в том числе продолжать реализацию мер, препятствующих набору членов террористических групп и содействующих уничтожению источников финансирования террористов", - отмечается в тексте.