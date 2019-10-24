Россия и страны Африки призвали ООН принять меры по регулированию соцсетей

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия и страны Африки призывают государства-члены ООН выработать меры по регулированию соцсетей, используемых в противоправных целях, говорится в принятой по итогам саммита декларации.
В тексте документа, который опубликован на сайте Кремля, говорится, что страны условились "настоятельно призывать международное сообщество осуществлять дальнейшие совместные действия и прилагать всесторонние усилия по борьбе со всеми террористическими группами независимо от их формы и идеологии, а также препятствовать дальнейшему росту организованной преступности в целях устранения террористической угрозы".
"Призывать все государства – члены ООН продолжать осуществление конкретных действий и мер по разработке законодательства, касающегося регулирования деятельности социальных сетей, запрета или ограничения использования неправительственных и благотворительных организаций в противоправных целях, а также привлечения к ответственности лиц и организаций, оказывающих поддержку в любой форме субъектам либо лицам, вовлеченным в террористическую деятельность, в том числе продолжать реализацию мер, препятствующих набору членов террористических групп и содействующих уничтожению источников финансирования террористов", - отмечается в тексте.