Россия и страны Африки договорились взаимодействовать в нефтегазовой сфере

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия и страны Африки договорились содействовать сотрудничеству в сфере энергобезопасности, продолжить взаимодействие в нефтегазовой сфере, а также оказывать помощь компаниям и бизнесменам друг друга на своих рынках, говорится в декларации по итогам саммита "Россия-Африка".
"Содействовать развитию сотрудничества в сфере обеспечения энергетической безопасности, в том числе диверсификации энергоресурсов, использованию возобновляемых источников энергии, а также реализации совместных проектов в области гражданской атомной энергетики. Продолжить взаимовыгодное взаимодействие в нефтегазовой сфере", - отмечается в опубликованном на сайте Кремля документе.
Кроме того, в декларации отмечается, что страны-участницы саммита условились "оказывать необходимую помощь крупным российским компаниям, работающим на африканских рынках, и предпринимателям из африканских государств, планирующим осуществлять свою деятельность в РФ, путем взаимного улучшения инвестиционного и делового климата, предоставления возможных адресных преференций".