Россия и страны Африки договорились взаимодействовать в нефтегазовой сфере

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия и страны Африки договорились содействовать сотрудничеству в сфере энергобезопасности, продолжить взаимодействие в нефтегазовой сфере, а также оказывать помощь компаниям и бизнесменам друг друга на своих рынках, говорится в декларации по итогам саммита "Россия-Африка".

"Содействовать развитию сотрудничества в сфере обеспечения энергетической безопасности, в том числе диверсификации энергоресурсов, использованию возобновляемых источников энергии, а также реализации совместных проектов в области гражданской атомной энергетики. Продолжить взаимовыгодное взаимодействие в нефтегазовой сфере", - отмечается в опубликованном на сайте Кремля документе.