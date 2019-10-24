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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия и страны Африки договорились взаимодействовать в нефтегазовой сфере

17:37 24.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия и страны Африки договорились содействовать сотрудничеству в сфере энергобезопасности, продолжить взаимодействие в нефтегазовой сфере, а также оказывать помощь компаниям и бизнесменам друг друга на своих рынках, говорится в декларации по итогам саммита "Россия-Африка".
"Содействовать развитию сотрудничества в сфере обеспечения энергетической безопасности, в том числе диверсификации энергоресурсов, использованию возобновляемых источников энергии, а также реализации совместных проектов в области гражданской атомной энергетики. Продолжить взаимовыгодное взаимодействие в нефтегазовой сфере", - отмечается в опубликованном на сайте Кремля документе.
Кроме того, в декларации отмечается, что страны-участницы саммита условились "оказывать необходимую помощь крупным российским компаниям, работающим на африканских рынках, и предпринимателям из африканских государств, планирующим осуществлять свою деятельность в РФ, путем взаимного улучшения инвестиционного и делового климата, предоставления возможных адресных преференций".
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