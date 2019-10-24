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РИА Новости

"Смертоносная угроза": NI рассказал о преимуществах российских С-400

17:35 24.10.2019 (обновлено: 18:01 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЗенитные ракетные комплексы С-400
Зенитные ракетные комплексы С-400
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Зенитные ракетные комплексы С-400. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Новые ракеты, радиолокационные технологии и широкие возможности применения делают зенитно-ракетные комплексы С-400 грозным и смертоносным оружием, которого следует бояться, считает автор обзора National Interest.
Россия стремится продать и использовать С-400, чтобы получить рычаги воздействия и угрожать противникам, пишет издание. А интерес во всем мире и очередь за ЗРК заставляет США накладывать санкции за одну лишь покупку этой системы.
Возможности С-400 "в два раза превосходят" предыдущие ЗРК, уверен автор. В частности, речь идет о новых, значительно более чувствительных радарах, способных уловить почти любые воздушные цели.
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Другое преимущество С-400 — гибкость в применении. Комплекс совместим с четырьмя различными типами ракет, отличающимися весом и возможностями. Это позволяет формировать многоуровневую противовоздушную оборону. Кроме того, С-400 может использовать ракеты, применяемые системой С-300.
Еще один важный показатель — увеличенная дальность стрельбы: теперь ракеты могут поразить цели на расстоянии до 400 километров.
Аналитик называет С-400 глубокой модернизацией С-300, забравшей от нее все сильные стороны. Это и делает его "еще более смертельной угрозой", заключил автор публикации.
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Зенитная ракетная система С-400: российский "Триумф"Российская зенитная ракетная система большой и средней дальности С-400 "Триумф" была принята на вооружение 28 апреля 2007 года. Комплекс предназначен для поражения всех современных и перспективных средств воздушно-космического нападения и, по словам экспертов, не имеет аналогов в мире.
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С-400 «Триумф»РоссияБезопасность
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