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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Путин пообещал оказывать содействие Африке в развитии здравоохранения

17:33 24.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия продолжит содействовать Африке в развитии здравоохранения, получении медпомощи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия будет и далее оказывать африканским странам содействие в развитии национальных систем здравоохранения, обеспечении широкого доступа всем слоям населения к квалифицированной медицинской помощи, укреплении потенциала Африки по борьбе с эпидемиями", - сказал Путин на полях форума "Россия-Африка".
Он подчеркнул, что такая работа является взаимовыгодной.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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