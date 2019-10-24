Путин пообещал оказывать содействие Африке в развитии здравоохранения

"Россия будет и далее оказывать африканским странам содействие в развитии национальных систем здравоохранения, обеспечении широкого доступа всем слоям населения к квалифицированной медицинской помощи, укреплении потенциала Африки по борьбе с эпидемиями", - сказал Путин на полях форума "Россия-Африка".