Путин пообещал оказывать содействие Африке в развитии здравоохранения

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия продолжит содействовать Африке в развитии здравоохранения, получении медпомощи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия будет и далее оказывать африканским странам содействие в развитии национальных систем здравоохранения, обеспечении широкого доступа всем слоям населения к квалифицированной медицинской помощи, укреплении потенциала Африки по борьбе с эпидемиями", - сказал Путин на полях форума "Россия-Африка".
Он подчеркнул, что такая работа является взаимовыгодной.
Саммит и экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. На саммит приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.