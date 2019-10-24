Митрополиты Иларион и Элпидофор обсудили в США "украинскую автокефалию"

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион заявил РИА Новости, что обсудил на встрече с главой Американской архиепископии Константинопольского патриархата митрополитом Элпидофором вопрос "украинской автокефалии", и выразил надежду, что возникшее разделение в православном мире будет преодолено.

Митрополит Иларион в среду, в ходе рабочей поездки в США, посетил резиденцию главы Антиохийской архиепископии Северной Америки митрополита Северо-Американского Иосифа. При участии митрополита Иосифа состоялась встреча председателя ОВЦС с митрополитом Элпидофором.

"Беседуя в резиденции Антиохийского архиепископа в присутствии последнего, мы имели возможность – впервые после решения Константинопольского Синода о "даровании автокефалии Украине" и последовавшего за этим решения нашего Синода о прекращении общения с Константинополем – обменяться мнениями о том, что произошло, и о том, что можно было бы сделать в данной ситуации. Мы молимся о сохранении единства Православной церкви и надеемся на то, что возникшее разделение будет преодолено", - сказал митрополит Иларион в интервью РИА Новости.

Он ответил цитатой из Евангелия на вопрос о том, каким образом мог бы быть преодолен возникший раскол в православном мире: "Человекам это невозможно. Богу же все возможно". "Святой Дух неоднократно в истории Церкви наставлял ее служителей на правильные решения. Верю, что и в наше время это возможно", - отметил собеседник агентства.

Он также пояснил, что не был инициатором этой встречи. Антиохийский архиепископ Америки Иосиф "любезно пригласил нас обоих на обед", рассказал митрополит Иларион. Также, добавил он, встрече предшествовала "посредническая инициатива одного доброго православного христианина - в прошлом канцлера Антиохийской Архиепископии - Чарльза Аджалата". Аджалат является организатором нынешнего визита митрополита Илариона в США.

С самим митрополитом Элпидофором глава ОВЦС, по его словам, знаком четверть века. Первая встреча произошла в Финляндии на православно-лютеранском диалоге.

"Он тогда был диаконом, я – иеромонахом. С тех пор много воды утекло. Много было и радостных, и печальных событий в наших отношениях и в отношениях между нашими Церквами. Радостным для меня событием было участие, по его приглашению, в его архиерейской хиротонии. Ну а печальные события связаны с легализацией украинского раскола, предпринятой патриархом Варфоломеем. Эти события хорошо известны", - сказал архиерей.