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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Митрополиты Иларион и Элпидофор обсудили в США "украинскую автокефалию"

17:31 24.10.2019
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) митрополит Волоколамский Иларион заявил РИА Новости, что обсудил на встрече с главой Американской архиепископии Константинопольского патриархата митрополитом Элпидофором вопрос "украинской автокефалии", и выразил надежду, что возникшее разделение в православном мире будет преодолено.
Митрополит Иларион в среду, в ходе рабочей поездки в США, посетил резиденцию главы Антиохийской архиепископии Северной Америки митрополита Северо-Американского Иосифа. При участии митрополита Иосифа состоялась встреча председателя ОВЦС с митрополитом Элпидофором.
"Беседуя в резиденции Антиохийского архиепископа в присутствии последнего, мы имели возможность – впервые после решения Константинопольского Синода о "даровании автокефалии Украине" и последовавшего за этим решения нашего Синода о прекращении общения с Константинополем – обменяться мнениями о том, что произошло, и о том, что можно было бы сделать в данной ситуации. Мы молимся о сохранении единства Православной церкви и надеемся на то, что возникшее разделение будет преодолено", - сказал митрополит Иларион в интервью РИА Новости.
Он ответил цитатой из Евангелия на вопрос о том, каким образом мог бы быть преодолен возникший раскол в православном мире: "Человекам это невозможно. Богу же все возможно". "Святой Дух неоднократно в истории Церкви наставлял ее служителей на правильные решения. Верю, что и в наше время это возможно", - отметил собеседник агентства.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
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Он также пояснил, что не был инициатором этой встречи. Антиохийский архиепископ Америки Иосиф "любезно пригласил нас обоих на обед", рассказал митрополит Иларион. Также, добавил он, встрече предшествовала "посредническая инициатива одного доброго православного христианина - в прошлом канцлера Антиохийской Архиепископии - Чарльза Аджалата". Аджалат является организатором нынешнего визита митрополита Илариона в США.
С самим митрополитом Элпидофором глава ОВЦС, по его словам, знаком четверть века. Первая встреча произошла в Финляндии на православно-лютеранском диалоге.
"Он тогда был диаконом, я – иеромонахом. С тех пор много воды утекло. Много было и радостных, и печальных событий в наших отношениях и в отношениях между нашими Церквами. Радостным для меня событием было участие, по его приглашению, в его архиерейской хиротонии. Ну а печальные события связаны с легализацией украинского раскола, предпринятой патриархом Варфоломеем. Эти события хорошо известны", - сказал архиерей.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Вчера, 17:01Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион: надеемся на преодоление разделения в православном мире
В конце 2018 года по инициативе украинских властей и Константинопольского патриархата была создана так называемая "Православная церковь Украины" (ПЦУ) - раскольническая структура, образованная путем слияния двух других раскольнических церквей. Получив от патриарха Варфоломея томос об "автокефалии", в действительности она оказалась почти полностью зависимой от Константинополя. РПЦ 15 октября 2018 года прекратила евхаристическое общение с Константинопольским патриархатом.
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Религия и мировоззрениеМитрополит ИларионМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеОтдел внешних церковных связей Московского ПатриархатаРусская православная церковьСШАрелигияВ мире
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