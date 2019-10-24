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РИА Новости

Россия хочет наладить работу с африканскими объединениями, заявил Путин

17:31 24.10.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Россия стремится наладить взаимодействие с интеграционными объединениями Африки, солидарна в необходимости укрепления стабильности на континенте, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия в качестве постоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций солидарна со странами Африки в вопросах укрепления мира и стабильности на континенте, обеспечения региональной безопасности. Мы также стремимся наладить взаимодействие с африканскими интеграционными объединениями", - сказал Путин во время совместного с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси заявления для СМИ по итогам первого саммита "Россия-Африка".
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