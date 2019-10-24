Россия хочет наладить работу с африканскими объединениями, заявил Путин

"Россия в качестве постоянного члена Совета безопасности Организации Объединенных Наций солидарна со странами Африки в вопросах укрепления мира и стабильности на континенте, обеспечения региональной безопасности. Мы также стремимся наладить взаимодействие с африканскими интеграционными объединениями", - сказал Путин во время совместного с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси заявления для СМИ по итогам первого саммита "Россия-Африка".