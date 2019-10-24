Посол Сан-Томе и Принсипи появится в России в ближайшее время

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Государство Сан-Томе и Принсипи планирует впервые отправить посла в Российскую Федерацию в ближайшее время, сообщила РИА Новости министр иностранных дел Элза Пинту.

"Очень скоро посол Сан-Томе и Принсипи будет отправлен в Россию", - сказала Пинту в интервью РИА Новости в ходе форума "Россия - Африка" в Сочи.

Ранее дипломатических представительств Сан-Томе и Принсипи в России не было. Дипломатические отношения с Сан-Томе и Принсипи установлены 9 августа 1975 года. Сан-Томе и Принсипи признала РФ в качестве государства-продолжателя СССР 31 декабря 1991 года. Представительские функции России в Сан-Томе и Принсипи выполняет по совместительству посол России в Анголе Владимир Тараров.