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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Посол Сан-Томе и Принсипи появится в России в ближайшее время

17:30 24.10.2019
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкФлаги с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи
Флаги с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Государство Сан-Томе и Принсипи планирует впервые отправить посла в Российскую Федерацию в ближайшее время, сообщила РИА Новости министр иностранных дел Элза Пинту.
"Очень скоро посол Сан-Томе и Принсипи будет отправлен в Россию", - сказала Пинту в интервью РИА Новости в ходе форума "Россия - Африка" в Сочи.
Ранее дипломатических представительств Сан-Томе и Принсипи в России не было. Дипломатические отношения с Сан-Томе и Принсипи установлены 9 августа 1975 года. Сан-Томе и Принсипи признала РФ в качестве государства-продолжателя СССР 31 декабря 1991 года. Представительские функции России в Сан-Томе и Принсипи выполняет по совместительству посол России в Анголе Владимир Тараров.
Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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26 декабря 2016, 08:52РИА Новости
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаСан-Томе и ПринсипиРоссияВ мире
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