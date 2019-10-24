Россия и Африка договорились бороться с изменением климата

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия и Африка договорились активизировать усилия по борьбе с изменением климата на африканском континенте, обмениваться соответствующими технологиями, следует из декларации, принятой на первом саммите "Россия–Африка".

"Активизировать усилия по борьбе с изменением климата в Африке, осуществлять передачу соответствующих технологий, наращивать потенциал африканских государств и расширять их возможности по повышению устойчивости и адаптации к негативным последствиям изменения климата", - говорится в декларации, опубликованной в четверг на сайте Кремля.

В документе отмечено, что страны приветствуют итоги Климатического саммита, состоявшегося в этом году в Нью-Йорке по инициативе генерального секретаря ООН.

Кроме того, Россия и страны Африки договорились "поддержать всеобщий призыв к действию в целях адаптации государств и повышения их устойчивости к негативным последствиям изменения климата", а также "поощрять присоединение стран к этим действиям и принятие ими соответствующих мер, особенно в Африке".