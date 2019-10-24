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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия и Африка договорились бороться с изменением климата

17:28 24.10.2019 (обновлено: 17:42 24.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на втором пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на втором пленарном заседании саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Россия и Африка договорились активизировать усилия по борьбе с изменением климата на африканском континенте, обмениваться соответствующими технологиями, следует из декларации, принятой на первом саммите "Россия–Африка".
"Активизировать усилия по борьбе с изменением климата в Африке, осуществлять передачу соответствующих технологий, наращивать потенциал африканских государств и расширять их возможности по повышению устойчивости и адаптации к негативным последствиям изменения климата", - говорится в декларации, опубликованной в четверг на сайте Кремля.
В документе отмечено, что страны приветствуют итоги Климатического саммита, состоявшегося в этом году в Нью-Йорке по инициативе генерального секретаря ООН.
Кроме того, Россия и страны Африки договорились "поддержать всеобщий призыв к действию в целях адаптации государств и повышения их устойчивости к негативным последствиям изменения климата", а также "поощрять присоединение стран к этим действиям и принятие ими соответствующих мер, особенно в Африке".
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Стороны, принявшие декларацию, намерены также "призывать к целеустремленному и всеобъемлющему пополнению ресурсов Зеленого климатического фонда и наращиванию усилий по борьбе с изменением климата, при этом подчеркивая, что финансирование мер по борьбе с изменением климата не должно приводить к повышению задолженности государств, особенно африканских, или ставить под угрозу их суверенитет".
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