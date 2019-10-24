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РИА Новости
РИА Наука

Собаки помогли археологам обнаружить некрополь возрастом три тысячи лет

17:25 24.10.2019 (обновлено: 17:32 24.10.2019)
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© University of Zadar/Department of Archaeology/Zlatko BalaСобака на археологических раскопках в Хорватии
Собака на археологических раскопках в Хорватии
© University of Zadar/Department of Archaeology/Zlatko Bala
Собака на археологических раскопках в Хорватии
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Археологи в Хорватии привлекли собак для поиска гробниц железного века возрастом три тысячи лет. Новый метод обнаружения людских погребений с помощью специально обученных собак описан в журнале Journal of Archaeological Method and Theory.
Способность собак по запаху искать человеческие останки широко используется в криминалистике. Хорватские археологи решили применить это качество наших четвероногих друзей для поиска древних могил.
Во время раскопок вблизи городища Дрвишица, относящегося к восьмому веку до нашей эры, археологи обнаружили на берегу Адриатического моря три древних захоронения.
Идея использовать собак для дальнейшего исследования некрополя железного века пришла в голову хорватской исследовательнице из Задарского университета Ведране Главаш (Vedrana Glavaš). Она связалась с Андреа Пинтар (Andrea Pintar), тренером, которая готовит собак для поиска человеческих останков для уголовных расследований, и предложила провести эксперимент.
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В 2015 году Андреа Пинтар привезла четырех бельгийских и немецких овчарок на участок. Сначала повели тест, чтобы выяснить, смогут ли они найти уже раскопанные могилы. Собаки безошибочно обнаружили все три места, хотя из могил еще год назад были удалены кости и артефакты, и раскопанные могилы все это время подвергались воздействию ветра, солнца и дождя.
Таким образом исследователи убедились в том, что собакам вполне достаточно для обнаружения объектов тех летучих органических соединений, которые образуются при разложении человеческих останков и проникают в поры горных пород, окружающих могилу.
"Собачьи носы явно не делают ошибок", — приводит слова доцента кафедры археологии Задарского университета и ведущего автора исследования Ведраны Главаш The Guardian.
В дальнейшем собаки помогли археологам обнаружить еще шесть могил. В каждом случае, прежде чем начать копать, исследователи использовали как минимум двух собак для подтверждения места предполагаемого захоронения.
Собаки отыскивали объекты с очень высокой точность, несмотря на то, что гробницы представляли собой округлые сооружения с каменными стенами, в центре которых находился небольшой каменный саркофаг с мелкими фрагментами скелета, такими как пальцы рук или ног нескольких человек. По мнению археологов, это останки представителей нескольких поколений одной семьи. В саркофагах вместе с костями были пряжки и другие артефакты.
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Ученые считают, что использование собак может быть хорошим способом выявления археологических объектов, так как он менее разрушительный, чем раскопки. Его можно комбинировать с георадарами (GPR), методом измерения электрического сопротивления или дистанционным зондированием.
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