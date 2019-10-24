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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

В Сочи прошел форум российских и африканских информационных агентств

17:25 24.10.2019 (обновлено: 17:30 24.10.2019)
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© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями ведущих африканских информационных агентств на полях саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями ведущих африканских информационных агентств на полях саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Михаил Метцель
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СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Первый в истории форум российских и африканских информационных агентств прошел в рамках экономического форума Россия–Африка в Сочи, сообщил журналистам советник президента РФ Антон Кобяков.
По его словам, всего в форуме РФ-Африка приняли участие более шести тысяч делегатов из 104 стран мира, в том числе более 40 глав африканских государств. При этом форум вызвал огромный интерес и СМИ.
"Помимо глав государств в Сочи приехали практически все без исключения руководители информационных агентств африканских. С ними встретился президент, со всеми переговорил. И мы, фактически, впервые в истории фиксируем форум информационных агентств Россия–Африка", - пояснил Кобяков.
Он добавил, что на площадке форума работал 781 представитель СМИ, как российских, так и из 43 зарубежных стран.
Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
23 октября, 22:03Саммит и Экономический форум Россия – Африка
МИД пригласил африканские СМИ расширять сеть коррпунктов в России
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаАнтон КобяковАфрикаСочиРоссияВ мире
Популярные комментарии
Подписали на 800 млд. Надо полагать через определенное время тоже спишим-простим. А вот на пенсионеров своих как всегда бабок НЕТ.
24 октября, 18:09
Vladimir Arhipijov
1000103
Все эти "государства" хотят денег. У них ностальгия по СССР. Но мы не СССР и не можем раздавать деньги налево и направо. Тем не менее сейчас раздадим кредитов и потом спишем. И это вместо того, что бы заниматься проблемами внутри страны. Конечно, нам негры интереснее, чем россияне. При этом заметьте, наши олигархи не намерены вкладывать деньги в экономику Ботсваны и Либерии, а точнее в счета их президентов.
24 октября, 18:15
ИЧИван Чемоданов
800102
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