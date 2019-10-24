В Сочи прошел форум российских и африканских информационных агентств

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с руководителями ведущих африканских информационных агентств на полях саммита "Россия - Африка"

СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Первый в истории форум российских и африканских информационных агентств прошел в рамках экономического форума Россия–Африка в Сочи, сообщил журналистам советник президента РФ Антон Кобяков.

По его словам, всего в форуме РФ-Африка приняли участие более шести тысяч делегатов из 104 стран мира, в том числе более 40 глав африканских государств. При этом форум вызвал огромный интерес и СМИ.

"Помимо глав государств в Сочи приехали практически все без исключения руководители информационных агентств африканских. С ними встретился президент, со всеми переговорил. И мы, фактически, впервые в истории фиксируем форум информационных агентств Россия–Африка", - пояснил Кобяков.

Он добавил, что на площадке форума работал 781 представитель СМИ, как российских, так и из 43 зарубежных стран.