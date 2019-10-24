Суд арестовал задержанного после перестрелки в Ростовской области

Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области

© СК РФ Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест задержанного после перестрелки, при которой погибли пять человек, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону.

По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В результате перестрелки погибли пять мужчин, двое попали в больницу с пулевыми ранениями. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Один подозреваемый был задержан.

"По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель СУСК.