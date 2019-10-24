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РИА Новости

Суд арестовал задержанного после перестрелки в Ростовской области

17:24 24.10.2019
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© СК РФСледственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
Следственные действия на месте перестрелки в Ростовской области
© СК РФ
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Ленинский районный суд Ростова-на-Дону санкционировал арест задержанного после перестрелки, при которой погибли пять человек, сообщил РИА Новости представитель СУСК России по региону.
По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В результате перестрелки погибли пять мужчин, двое попали в больницу с пулевыми ранениями. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство". Один подозреваемый был задержан.
"По ходатайству следствия подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказал представитель СУСК.
По данным представителя главы Чечни в Ростовской области Имрана Исраилова, в конфликте, в том числе, участвовали представители двух семей чеченцев, между которыми были давние судебные споры.
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