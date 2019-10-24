ЕЭК и комиссия Африканского союза подписали меморандум о взаимопонимании

Флаги с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи

Флаги с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи

СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Евразийская экономическая комиссия и комиссия Африканского союза подписали меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.

Документ был подписан в присутствии президентов России и Египта Владимира Путина и Абдельфаттаха ас-Сиси на полях саммита "Россия — Африка".

Подписи под документом поставили глава ЕЭК Тигран Саркисян и глава комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.