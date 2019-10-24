ЕЭК и комиссия Африканского союза подписали меморандум о взаимопонимании

СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Евразийская экономическая комиссия и комиссия Африканского союза подписали меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Документ был подписан в присутствии президентов России и Египта Владимира Путина и Абдельфаттаха ас-Сиси на полях саммита "Россия — Африка".
Подписи под документом поставили глава ЕЭК Тигран Саркисян и глава комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
Также комиссия Африканского союза подписала меморандум о взаимопонимании с правительством России. Подписи под документом поставили Махамат и глава МИД РФ Сергей Лавров.