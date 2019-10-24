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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

ЕЭК и комиссия Африканского союза подписали меморандум о взаимопонимании

17:24 24.10.2019
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкФлаги с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи
Флаги с символикой экономического форума и саммита Россия – Африка на улице Сочи
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Флаги с символикой экономического форума и саммита "Россия – Африка" на улице Сочи
СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Евразийская экономическая комиссия и комиссия Африканского союза подписали меморандум о взаимопонимании, передает корреспондент РИА Новости с церемонии подписания.
Документ был подписан в присутствии президентов России и Египта Владимира Путина и Абдельфаттаха ас-Сиси на полях саммита "Россия — Африка".
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Подписи под документом поставили глава ЕЭК Тигран Саркисян и глава комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат.
Также комиссия Африканского союза подписала меморандум о взаимопонимании с правительством России. Подписи под документом поставили Махамат и глава МИД РФ Сергей Лавров.
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