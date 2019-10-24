Смерть британки заставила всю семью измениться до неузнаваемости

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Семья из Манчестера решила кардинально сменить образ жизни после смерти бабушки от диабета. Об этом . Семья из Манчестера решила кардинально сменить образ жизни после смерти бабушки от диабета. Об этом сообщает Mirror.

Family ditch takeaways & pub in favour of the gym - with incredible results https://t.co/Ggkg2ydePF @DailyMirror @UPFitness — Amanda Killelea (@akillelea) October 22, 2019

Сью МакГилливрей, которой погибшая приходилась матерью, решила отказаться от вредных привычек и заняться спортом.

"Было действительно важно разобраться в себе и не идти тем же путем. <…> Из-за лишнего веса я чувствовала, что потеряла себя", – призналась женщина.

Эту идею поддержали ее муж и двое взрослых сыновей. Все вместе они начали активно заниматься в спортзале. При этом они перестали посещать пабы и есть фастфуд. За полгода родственники добились впечатляющих результатов. Так, Сью МакГилливрей сбросила больше 20 лишних килограммов, ее муж – около десяти килограммов, а сыновья смогли похудеть примерно на шесть килограммов. Вместо жира члены семьи приобрели внушительную мышечную массу.

Родственники признались, что совместные занятия спортом сблизили их. На протяжении шести месяцев они поддерживали друг друга и мотивировали не бросать начатое.