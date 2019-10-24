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РИА Новости

Смерть британки заставила всю семью измениться до неузнаваемости

17:24 24.10.2019
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© Depositphotos / Syda ProductionsПохороны
Похороны
© Depositphotos / Syda Productions
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Семья из Манчестера решила кардинально сменить образ жизни после смерти бабушки от диабета. Об этом сообщает Mirror.
Сью МакГилливрей, которой погибшая приходилась матерью, решила отказаться от вредных привычек и заняться спортом.
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"Было действительно важно разобраться в себе и не идти тем же путем. <…> Из-за лишнего веса я чувствовала, что потеряла себя", – призналась женщина.
Эту идею поддержали ее муж и двое взрослых сыновей. Все вместе они начали активно заниматься в спортзале. При этом они перестали посещать пабы и есть фастфуд. За полгода родственники добились впечатляющих результатов. Так, Сью МакГилливрей сбросила больше 20 лишних килограммов, ее муж – около десяти килограммов, а сыновья смогли похудеть примерно на шесть килограммов. Вместо жира члены семьи приобрели внушительную мышечную массу.
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Родственники признались, что совместные занятия спортом сблизили их. На протяжении шести месяцев они поддерживали друг друга и мотивировали не бросать начатое.
По словам Сью МакГилливрей, многие знакомые перестали ее узнавать и отметили, что она стала выглядеть увереннее и привлекательнее. Ее муж и сыновья тоже гордятся достигнутыми результатами. Супруг Сью заявил, что сейчас, когда ему 56, он чувствует себя лучше, чем 20 лет назад.
Пожилые люди во время занятий в фитнес-клубе в Москве
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Диета или спорт? Как избавиться от лишнего веса без ущерба для здоровьяАмериканские ученые доказали: физические нагрузки способствуют похудению. Это открытие прокомментировала в эфире радио Sputnik спортивный диетолог и фитнес-тренер Арина Скоромная.
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ВеликобританияМанчестерВ мире
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