Глава МИД Германии обсудит в Турции тему беженцев и перемирия в Сирии

БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в субботу обсудит в Турции вопросы перемирия в Сирии и возвращение беженцев.

"Я в субботу отправлюсь в Турцию. Перемирие должно быть сохранено, гражданское население - получить защиту. В обращении с беженцами Турция должна соблюдать международное право. И она должна поддерживать политический процесс вместо того, чтобы торпедировать его", - написал Маас на своей странице в соцсети Twitter.

Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" *. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.

США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.

РФ и Турция во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.