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РИА Новости
Война в Сирии

Глава МИД Германии обсудит в Турции тему беженцев и перемирия в Сирии

17:24 24.10.2019
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас на пресс-конференции. 18 января 2019
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД ФРГ Хайко Маас в субботу обсудит в Турции вопросы перемирия в Сирии и возвращение беженцев.
"Я в субботу отправлюсь в Турцию. Перемирие должно быть сохранено, гражданское население - получить защиту. В обращении с беженцами Турция должна соблюдать международное право. И она должна поддерживать политический процесс вместо того, чтобы торпедировать его", - написал Маас на своей странице в соцсети Twitter.
Эрдоган 9 октября объявил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана и террористической группировки "Исламское государство" *. Турецкая авиация в тот же день нанесла удары по городу Рас эль-Айн и ряду других сирийских городов на границе двух стран.
США и Турция 17 октября заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курдских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Действие режима прекращения огня закончилось в 22.00 мск во вторник.
РФ и Турция во вторник подписали меморандум о взаимопонимании из 10 пунктов, в частности, о вводе на сирийскую сторону границы с Турцией за пределами зоны турецкой операции "Источник мира" подразделений российской военной полиции и сирийской пограничной службы. Они будут содействовать выводу курдских отрядов и их вооружения на 30 километров от сирийско-турецкой границы, который должен завершиться в течение 150 часов. С этого момента начнется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции Турции, кроме города Камышлы.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт
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