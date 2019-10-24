ЦОДД призвал объезжать Большую Дорогомиловскую улицу в Москве из-за ДТП

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Автомобилистам следует объезжать улицу Большая Дорогомиловская (в сторону области) на западе Москвы из-за ДТП с участием трех машин, сообщается в Twitter Автомобилистам следует объезжать улицу Большая Дорогомиловская (в сторону области) на западе Москвы из-за ДТП с участием трех машин, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).

"ДТП на Большой Дорогомиловской, д.10 (в сторону области) с участием трех авто. Одна машина перевернулась. Погибших нет", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы, из-за чего движение транспорта ограничено до двух правых полос.