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РИА Новости

ЦОДД призвал объезжать Большую Дорогомиловскую улицу в Москве из-за ДТП

17:24 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкИнспектор дорожно-патрульной службы
Инспектор дорожно-патрульной службы
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Инспектор дорожно-патрульной службы. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Автомобилистам следует объезжать улицу Большая Дорогомиловская (в сторону области) на западе Москвы из-за ДТП с участием трех машин, сообщается в Twitter Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
"ДТП на Большой Дорогомиловской, д.10 (в сторону области) с участием трех авто. Одна машина перевернулась. Погибших нет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают оперативные службы, из-за чего движение транспорта ограничено до двух правых полос.
"Объезжайте по набережной Тараса Шевченко и Кутузовскому проспекту или по Бережковской набережной и ТТК", - добавили в ЦОДД.
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Центр организации дорожного движения (ЦОДД)МоскваПроисшествия
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