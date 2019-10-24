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РИА Новости

Эксперт ожидает, что власти Ливана пойдут на новые уступки протестующим

17:21 24.10.2019
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© РИА Новости / Михаил АлаеддинВид на Бейрут
Вид на Бейрут
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Власти Ливана, где сейчас проходят массовые протесты, пойдут на новые уступки демонстрантам, в том числе, возможна общая отставка правительства, считает востоковед, политолог Андрей Степанов.
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Премьер-министр Ливана Саад Харири в ответ на антиправительственные митинги объявил в понедельник о комплексе мер и реформ, нацеленных на решение финансового кризиса в стране, в том числе о снижении на 50% зарплат нынешних и бывших министров и депутатов и о подготовке закона о создании Национального управления по борьбе с коррупцией. Харири заявил, что в новом бюджете не предусмотрены новые налоги. Власти также обязались выделить дополнительные 20 миллиардов ливанских лир на пособия самым бедным семьям. Это не вызвало единодушного одобрения населения – мирные протесты продолжились.
"Ситуация весьма напряженная. Я думаю, что последуют новые уступки со стороны властей. Смена кабинета. Новые лица должны появиться... Вполне возможно, что будет общая отставка правительства, дальше, охотно верю, будет некоторое обновление верхушки. Но в целом я не вижу оснований для серьезного преобразования, потому что нет этой социальной силы", - сообщил эксперт на круглом столе в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
При этом, по словам Степанова, если последует отказ от конфессиональной системы, то это будет означать отказ от ливанской демократии. "Альтернативы этой системе нет. И в ближайшее время не предвидится. Потому что это условие существования так называемой "ливанской демократии" и, пусть динамического, но все же равновесия и стабильности", - заключил спикер.
Демонстранты в Ливане с 17 октября блокируют дороги в столице и баррикадируют трассы, связывающие северные и южные районы страны. Антиправительственные протесты по-прежнему носят преимущественно мирный характер, однако демонстранты не спешат отвечать на призывы военных и медиков разблокировать дороги. Военные предпринимают попытки силой разогнать манифестации, в ряде районов удалось возобновить автомобильное движение, но ненадолго. Возникли стычки между армией и демонстрантами, сообщается о раненых.
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Среди демонстрантов в ходе недельных акций протеста звучат призывы к роспуску правительства и парламента, проведению досрочных выборов, отмене системы конфессиональных квот в политике, в которой многие видят причину неэффективного управления государством. Ряд университетов объявили о приостановке занятий на неопределенный срок и переносе экзаменов, остаются закрытыми банки страны.
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