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РИА Новости

Эксперты показали жуткие последствия 20 лет сидячей работы

17:20 24.10.2019 (обновлено: 18:16 24.10.2019)
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МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Британские исследователи решили показать, чем опасна сидячая работа, и создали модель женщины, которая 20 лет проработала в офисе. О результатах проекта создатели рассказали на YouTube.
Эксперты на "живом" примере проиллюстрировали, какие проблемы со здоровьем могут вызвать долгие часы перед монитором компьютера и отсутствие физической активности.
Специалисты по человеческому поведению и охране труда провели опрос более трех тысяч офисных работников из Франции, Германии и Великобритании и выяснили, от каких недугов те страдают чаще всего, пишет Huffpost. В числе наиболее распространенных жалоб оказались боли в спине, глазах и мигрени. Кроме того, у респондентов зарегистрировали нарушения зрения, увеличение веса и ряд недомоганий.
На основе полученных данных исследователи создали восковую фигуру по имени Эмма, назвав ее "коллегой будущего". На ее примере они показали, что станет с организмом человека после 20 лет сидячей работы.
Эмма страдает от нарушения осанки, вызванного сидением в сгорбленной позе, варикозным расширением вен из-за плохого кровотока, раздражением глаз. У нее слабые мышцы из-за отсутствия физических нагрузок, сыпь на руках и опухшие запястья из-за одних и тех же повторяющихся движений, бледная кожа болезненного желтоватого оттенка из-за отсутствия естественного освещения. Кроме того, у нее повышенный индекс массы и тела, а из-за плохого качества воздуха в помещении волосатые уши и нос.
"Если мы не сделаем с этим что-нибудь, то такой образ жизни полностью изменит то, как мы выглядим", — сказал один из авторов проекта Уильям Хайэм.
Он подчеркнул, что людям необходимо проводить меньше времени за мониторами, делать регулярные перерывы, меньше сидеть, больше вставать и ходить.
Ответственность за улучшение условий труда лежит как на самих сотрудниках, так и на их работодателях, заявил эксперт. По его словам, руководству фирм необходимо выделять в офисах больше места, где работники могли бы пройтись, и разместить столы, за которыми можно не только сидеть, но и стоять.
"Для Эммы уже слишком поздно. <…> Но те, кто работает в офисе сейчас, могут сделать очень много для того, чтобы улучшить свою жизнь", — подытожил он.
Работник финансовой сферы
26 марта, 11:07РИА Новости
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