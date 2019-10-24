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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Замбия обсуждает с Росатомом строительство АЭС

17:15 24.10.2019 (обновлено: 17:19 24.10.2019)
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкУчастники экономического форума "Россия - Африка" в Сочи
Участники экономического форума Россия - Африка в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Замбия продолжает обсуждать с российской компанией "Росатом" строительство АЭС, технические специалисты с обеих сторон проводят регулярные переговоры по этом вопросу, сообщил глава замбийского МИД Джозеф Маланджи.
"Да, конечно", - сказал Маланджи журналистам, отвечая на вопрос, обсуждает ли Замбия с представителями "Росатома" строительство АЭС.
"Специалисты с обеих сторон регулярно проводят встречи, последние такие переговоры прошли на прошлой неделе", - отметил он.
По словам министра, информация о том, где будет расположена АЭС, пока не подлежит обнародованию.
В июне 2017 года Россия и Замбия подписали соглашение о выполнении госкорпорацией "Росатом" предварительного технико-экономического обоснования для возможности строительства АЭС на территории Замбии.
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаРосатомЗамбияРоссияВ мире
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