Замбия обсуждает с Росатомом строительство АЭС

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Замбия продолжает обсуждать с российской компанией "Росатом" строительство АЭС, технические специалисты с обеих сторон проводят регулярные переговоры по этом вопросу, сообщил глава замбийского МИД Джозеф Маланджи.

"Да, конечно", - сказал Маланджи журналистам, отвечая на вопрос, обсуждает ли Замбия с представителями "Росатома" строительство АЭС.

"Специалисты с обеих сторон регулярно проводят встречи, последние такие переговоры прошли на прошлой неделе", - отметил он.

По словам министра, информация о том, где будет расположена АЭС, пока не подлежит обнародованию.