Замбия обсуждает с Росатомом строительство АЭС

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Замбия продолжает обсуждать с российской компанией "Росатом" строительство АЭС, технические специалисты с обеих сторон проводят регулярные переговоры по этом вопросу, сообщил глава замбийского МИД Джозеф Маланджи.
"Да, конечно", - сказал Маланджи журналистам, отвечая на вопрос, обсуждает ли Замбия с представителями "Росатома" строительство АЭС.
"Специалисты с обеих сторон регулярно проводят встречи, последние такие переговоры прошли на прошлой неделе", - отметил он.
По словам министра, информация о том, где будет расположена АЭС, пока не подлежит обнародованию.
В июне 2017 года Россия и Замбия подписали соглашение о выполнении госкорпорацией "Росатом" предварительного технико-экономического обоснования для возможности строительства АЭС на территории Замбии.