Замбия хочет наращивать долю расчётов в рублях в сфере торговли с Россией

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Замбия стремится наращивать долю расчётов в рублях в сфере инвестиций и взаимной торговли с РФ, сообщил журналистам глава МИД Замбии Джозеф Маланджи.

"Мы полагаем, что увеличение использования национальной валюты, особенно российского рубля, в сфере инвестиций, взаимной торговли и стратегических двусторонних проектов позволит нам повысить товарооборот между нашими странами, а также обеспечит нам экономическое развитие", - сказал он.