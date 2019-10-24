Замбия хочет наращивать долю расчётов в рублях в сфере торговли с Россией

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Замбия стремится наращивать долю расчётов в рублях в сфере инвестиций и взаимной торговли с РФ, сообщил журналистам глава МИД Замбии Джозеф Маланджи.
"Мы полагаем, что увеличение использования национальной валюты, особенно российского рубля, в сфере инвестиций, взаимной торговли и стратегических двусторонних проектов позволит нам повысить товарооборот между нашими странами, а также обеспечит нам экономическое развитие", - сказал он.
По словам главы МИД африканской страны, "в настоящее время идут активные переговоры с крупным российским банком, которые позволят найти самые оптимальные решения вопросов, волнующие Замбию".