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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Замбия хочет наращивать долю расчётов в рублях в сфере торговли с Россией

17:11 24.10.2019
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкГлава МИД Замбии Джозеф Маланджи во время встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 20 февраля 2019
Глава МИД Замбии Джозеф Маланджи во время встречи в Москве с главой МИД РФ Сергеем Лавровым. 20 февраля 2019
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Замбия стремится наращивать долю расчётов в рублях в сфере инвестиций и взаимной торговли с РФ, сообщил журналистам глава МИД Замбии Джозеф Маланджи.
"Мы полагаем, что увеличение использования национальной валюты, особенно российского рубля, в сфере инвестиций, взаимной торговли и стратегических двусторонних проектов позволит нам повысить товарооборот между нашими странами, а также обеспечит нам экономическое развитие", - сказал он.
По словам главы МИД африканской страны, "в настоящее время идут активные переговоры с крупным российским банком, которые позволят найти самые оптимальные решения вопросов, волнующие Замбию".
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