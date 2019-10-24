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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Россия представила африканским странам около 300 предложений

17:11 24.10.2019
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкономический форум "Россия - Африка"
Экономический форум Россия - Африка
© РИА Новости / Илья Питалев
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Экономический форум "Россия - Африка". Архивное фото
СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Россия представила около 300 предложений африканским странам в медицине, энергетике, недропользовании и других отраслях, сообщил советник президента РФ Антон Кобяков, подводя экономические итоги форума "Россия — Африка".
По его словам, в форуме приняли участие более шести тысяч делегатов из 104 стран мира, в том числе более 40 глав африканских государств. На встречах в Сочи были подписаны свыше 50 соглашений на более чем 800 миллиардов рублей.
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"Мы подготовили совместно с Министерством экономического развития карту компетенций России для Африки. Это такое информационно-аналитическое программное обеспечение, в подготовке которого участвовало более 170 российских компаний и организаций. Мы туда обобщили около 300 предложений по направлению медицины, недропользованию, цифровому государству, образованию, транспортной инфраструктуре, энергетике, сельскому хозяйству. Такая карта компетенций будет функционировать все время до следующих африканских мероприятий", - рассказал Кобяков.
По его словам, следующий российско-африканский форум может пройти через 2,5-3 года и, возможно, на Африканском континенте.
Экономический форум "Россия — Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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