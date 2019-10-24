Путин оценил саммит "Россия – Африка" как деловую и дружескую встречу

СОЧИ, 24 окт - РИА Новости. Саммит "Россия – Африка" открыл новую страницу в отношениях РФ с государствами континента, заявил в четверг президент РФ Владимир Путин.
"Завершился первый саммит "Россия – Африка", подводя итоги двух дней его работы, можно сказать, что это событие действительно открыло новую страницу в отношениях России с государствами африканского континента. Встреча была деловой, но в то же время дружеской, если не сказать душевной, что создало особенную атмосферу нашей дискуссии", - сказал Путин.
Саммит и экономический форум "Россия – Африка" проходил в Сочи 23-24 октября. На саммит были приглашены руководители всех 54 государств континента. Сопредседателями саммита являются Россия и Египет. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.