Путин оценил саммит "Россия – Африка" как деловую и дружескую встречу

"Завершился первый саммит "Россия – Африка", подводя итоги двух дней его работы, можно сказать, что это событие действительно открыло новую страницу в отношениях России с государствами африканского континента. Встреча была деловой, но в то же время дружеской, если не сказать душевной, что создало особенную атмосферу нашей дискуссии", - сказал Путин.