В США мужчина сгорел, не сумев выбраться из автомобиля Tesla

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мужчина сгорел в своем автомобиле Tesla в Южной Каролине после того, как спасатели не смогли открыть двери машины, сообщает газета Мужчина сгорел в своем автомобиле Tesla в Южной Каролине после того, как спасатели не смогли открыть двери машины, сообщает газета Washington Post.

Омар Аван потерял управление своего автомобиля и врезался в пальму. Как сообщает сторона обвинения, в результате столкновения загорелась ионно-литиевая батарея, огонь и дым заполнили салон. Собравшиеся вокруг люди не могли ничем помочь из-за недоступности выдвижных ручек машины. Предполагается, что Аван скончался от ожогов и удушения.

"Огонь охватил автомобиль, и Аван обгорел до неузнаваемости. Это произошло потому, что модель S обладает труднодоступными ручками, (характеризуется – ред.) отсутствием другого способа открыть двери и высокой опасностью воспламеняемости", - говорится в исковом заявлении семьи погибшего.

По мнению стороны обвинения, трагедия произошла из-за дефектов в конструкции Tesla.

"…Они (автомобили Tesla – ред.) просто любят гореть… Они настолько технологичны, что хочется купить пикап Chevrolet", – заявил адвокат.

Представители компании Tesla пока не прокомментировали иск.

Ранее сообщалось о других случаях возгорания батарей Tesla. Инцидент с возгоранием произошел на одной из подземных парковок в Шанхае 21 апреля. На распространенной видеозаписи с камеры видеонаблюдения было видно, как из-под автомобиля Tesla идет белый дым, а через несколько секунд он взрывается, причинив ущерб и другой машине, припаркованной рядом.