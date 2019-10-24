В США мужчина сгорел, не сумев выбраться из автомобиля Tesla

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Мужчина сгорел в своем автомобиле Tesla в Южной Каролине после того, как спасатели не смогли открыть двери машины, сообщает газета Washington Post.
Омар Аван потерял управление своего автомобиля и врезался в пальму. Как сообщает сторона обвинения, в результате столкновения загорелась ионно-литиевая батарея, огонь и дым заполнили салон. Собравшиеся вокруг люди не могли ничем помочь из-за недоступности выдвижных ручек машины. Предполагается, что Аван скончался от ожогов и удушения.
"Огонь охватил автомобиль, и Аван обгорел до неузнаваемости. Это произошло потому, что модель S обладает труднодоступными ручками, (характеризуется – ред.) отсутствием другого способа открыть двери и высокой опасностью воспламеняемости", - говорится в исковом заявлении семьи погибшего.
По мнению стороны обвинения, трагедия произошла из-за дефектов в конструкции Tesla.
"…Они (автомобили Tesla – ред.) просто любят гореть… Они настолько технологичны, что хочется купить пикап Chevrolet", – заявил адвокат.
Представители компании Tesla пока не прокомментировали иск.
Ранее сообщалось о других случаях возгорания батарей Tesla. Инцидент с возгоранием произошел на одной из подземных парковок в Шанхае 21 апреля. На распространенной видеозаписи с камеры видеонаблюдения было видно, как из-под автомобиля Tesla идет белый дым, а через несколько секунд он взрывается, причинив ущерб и другой машине, припаркованной рядом.
Согласно данным на сайте Tesla, возгорания ее электромобилей "исключительно редки". По данным компании, "в период с 2012 по 2018 годы возгорание происходило с одним автомобилем Tesla на каждые 170 миллионов миль пробега". При этом в учет берутся возгорания, связанные с внешними факторами, в том числе поджоги, а не только связанные с работой самого электромобиля. Для сравнения компания приводит совместные данные ассоциации противопожарной безопасности и минтранса США, согласно которым из всех автомобилей в стране загорается один на каждые 19 миллионов миль пробега.