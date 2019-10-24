Коллектор НСВ проведет расследование утечки данных клиентов банков

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Коллекторское агентство "Национальная служба взыскания" (НСВ) проводит собственное расследование ситуации с утечкой данных клиентов банков, в следственных действиях не участвовало, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

МВД ранее в четверг сообщило, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Им оказался, по предварительным данным, сотрудник коллекторского агентства НСВ. Следом Сбербанк сообщил, что расторгнет договор с коллекторским агентством после задержания его сотрудника.