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РИА Новости

Коллектор НСВ проведет расследование утечки данных клиентов банков

17:08 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКибербезопасность
Кибербезопасность
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Кибербезопасность. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Коллекторское агентство "Национальная служба взыскания" (НСВ) проводит собственное расследование ситуации с утечкой данных клиентов банков, в следственных действиях не участвовало, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
МВД ранее в четверг сообщило, что задержан подозреваемый в хищении персональных данных клиентов нескольких банков, в том числе Сбербанка. Им оказался, по предварительным данным, сотрудник коллекторского агентства НСВ. Следом Сбербанк сообщил, что расторгнет договор с коллекторским агентством после задержания его сотрудника.
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"Компания НСВ не была уведомлена правоохранительными органами о расследовании относительно утечки данных, не участвовала в следственных действиях. В настоящее время мы проводим собственное расследование относительно потенциальной принадлежности сотрудника нашей компании", - прокомментировали в агентстве.
Сотрудник в офисе
23 октября, 09:42РИА Новости
Глава Group-IB рассказал, почему происходят утечки данных пользователей
20171093
Обсудить 3
Сбербанк РоссииРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
Похоже доступ к персональным данным в банках имеют все, кому не лень.
24 октября, 17:33
NNikki_5519
2500111
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