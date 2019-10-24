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РИА Новости
Вологодская область

В Вологде вручили медали Верещагина — пионера маслодельной промышленности

17:06 24.10.2019
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© Depositphotos / xloadВологодский Кремль
Вологодский Кремль
© Depositphotos / xload
ВОЛОГДА, 24 окт - РИА-Новости. В Вологде в рамках III Всероссийского молочного форума впервые вручили награду "За выдающиеся заслуги в молочной отрасли имени Н.В. Верещагина", медаль получили 15 организаций из разных регионов России, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Вологодской области.
Медаль имени Верещагина была учреждена на прошлом молочном форуме профильными научно-исследовательскими институтами из Москвы и Ярославской области, отраслевым журналом и Вологодской молочной академией, ее вручение приурочили к 180-летию основателя молочной отрасли России Николая Верещагина, которое отмечается в 2019 году.
На конкурс поступили 54 заявки от молочных предприятий из 23 регионов страны, награждены 15, из них пять предприятий – из Вологодской области. Предполагается, что награда будет содействовать развитию молочной промышленности, внедрению инновационных подходов к организации и управлению производством, расширению ассортимента молочных продуктов.
"Молочный форум в Вологде объединяет специалистов отрасли: от производителей и переработчиков до законодателей и представителей научной сферы для дальнейшего продвижения молочного дела в России, основы которого были заложены Николаем Верещагиным",- сказал губернатор региона Олег Кувшинников, вручая награды на форуме.
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