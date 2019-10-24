В Греции нашли сооружения римской эпохи

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В греческом древнем городе Тенея на Пелопоннесе археологи обнаружили древнеримские бани, сообщает В греческом древнем городе Тенея на Пелопоннесе археологи обнаружили древнеримские бани, сообщает Greek Reporter со ссылкой на Министерство культуры Греции.

По оценкам специалистов, банный комплекс располагался на площади около 500 квадратных метров и был построен в период между концом III и серединой I века до нашей эры.

Как отмечают археологи, комплекс хорошо сохранился — в некоторых ванных комнатах уцелели глиняные полы, на которых остались следы краски.