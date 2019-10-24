В Греции нашли сооружения римской эпохи

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. В греческом древнем городе Тенея на Пелопоннесе археологи обнаружили древнеримские бани, сообщает Greek Reporter со ссылкой на Министерство культуры Греции.
По оценкам специалистов, банный комплекс располагался на площади около 500 квадратных метров и был построен в период между концом III и серединой I века до нашей эры.
© Фото : Ministry of Culture and SportsРаскопки древнегреческого города-государства Тенея на северо-востоке Пелопоннеса
Раскопки древнегреческого города-государства Тенея на северо-востоке Пелопоннеса
Как отмечают археологи, комплекс хорошо сохранился — в некоторых ванных комнатах уцелели глиняные полы, на которых остались следы краски.
Помимо этого, в ходе раскопок были найдены сосуды для ароматических масел и части статуй, датируемых эллинистическим периодом.
© Фото : Ministry of Culture and SportsРаскопки древнегреческого города-государства Тенея на северо-востоке Пелопоннеса
Раскопки древнегреческого города-государства Тенея на северо-востоке Пелопоннеса