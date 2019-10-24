Росконгресс назвал срок проведения следующего российско-африканского форума

СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Следующий форум "Россия – Африка" может пройти уже через 2,5-3 года, и, возможно, на африканском континенте, сообщил журналистам советник президента Российской Федерации Антон Кобяков, подводя экономические итоги форума "Россия – Африка".

Он рассказал, что форум собрал более шести тысяч участников из 104 стран мира, в том числе глав более 40 африканских государств и более 120 министров. По его словам, событие в Сочи вызвало огромный интерес, будет иметь продолжение.

"Следующие африканские мероприятия по замыслу состоятся в интервале 2,5-3 лет… Через 2,5-3 года мы ожидаем возвращение к мероприятиям в том же формате, в котором мы их проводили сейчас… Мы полагаем, ожидаем очередность проведения мероприятий: один раз в России, один раз в Африке. В Африку тоже интересно съездить", - пояснил Кобяков.

Он отметил, что каждый год в рамках Петербургского экономического форума Росконгресс проводит специальные сессии Россия – Африка, которые послужили прообразом и основой проведения форума.

"Это серьезный вклад, который обеспечит, надеюсь, поступательное развитие с Африканским континентом ... Каждый год в рамках Петербургского форума мы будем проводить мероприятия Россия – Африка", - пояснил Кобяков. Он добавил, что точное место и время проведения следующего форума станут известны после завершения политической части форума.