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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Росконгресс назвал срок проведения следующего российско-африканского форума

17:03 24.10.2019
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита "Россия - Африка"
Президент РФ Владимир Путин на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Следующий форум "Россия – Африка" может пройти уже через 2,5-3 года, и, возможно, на африканском континенте, сообщил журналистам советник президента Российской Федерации Антон Кобяков, подводя экономические итоги форума "Россия – Африка".
Он рассказал, что форум собрал более шести тысяч участников из 104 стран мира, в том числе глав более 40 африканских государств и более 120 министров. По его словам, событие в Сочи вызвало огромный интерес, будет иметь продолжение.
"Следующие африканские мероприятия по замыслу состоятся в интервале 2,5-3 лет… Через 2,5-3 года мы ожидаем возвращение к мероприятиям в том же формате, в котором мы их проводили сейчас… Мы полагаем, ожидаем очередность проведения мероприятий: один раз в России, один раз в Африке. В Африку тоже интересно съездить", - пояснил Кобяков.
Он отметил, что каждый год в рамках Петербургского экономического форума Росконгресс проводит специальные сессии Россия – Африка, которые послужили прообразом и основой проведения форума.
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"Это серьезный вклад, который обеспечит, надеюсь, поступательное развитие с Африканским континентом ... Каждый год в рамках Петербургского форума мы будем проводить мероприятия Россия – Африка", - пояснил Кобяков. Он добавил, что точное место и время проведения следующего форума станут известны после завершения политической части форума.
Форум "Россия – Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
Экономический форум Россия - Африка
Вчера, 16:44Саммит и Экономический форум Россия – Африка
Более шести тысяч участников из 104 стран приехали на форум "Россия-Африка"
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Саммит и Экономический форум Россия – АфрикаФонд "Росконгресс"Антон КобяковАфрикаРоссияЭкономика
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