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РИА Новости

Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы

17:02 24.10.2019 (обновлено: 17:13 24.10.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПрезидент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин. Архивное фото
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Глава ВТБ Андрей Костин заявил, что, по его мнению, сейчас наступила санкционная пауза, и выразил надежду на появление "подвижек", которые позволят снять или облегчить санкции.
"Сейчас какая-то такая санкционная пауза наступила, надеюсь, что мы в ближайшее время не увидим усиления санкционного давления на нас, возможно, будут какие-то "подвижки", которые позволят европейским странам принимать какие-то меры по снятию, облегчению санкций", - сказал глава ВТБ в интервью телеканалу "Россия 24".
ВТБ с 2014 года находится под секторальными санкциями США и ЕС, которые ограничивают для него привлечение финансирования.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00РИА Новости
Введение санкций против России и ответные шаги
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ВТБАндрей Костин (банкир)Экономика
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