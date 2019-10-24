Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы

"Сейчас какая-то такая санкционная пауза наступила, надеюсь, что мы в ближайшее время не увидим усиления санкционного давления на нас, возможно, будут какие-то "подвижки", которые позволят европейским странам принимать какие-то меры по снятию, облегчению санкций", - сказал глава ВТБ в интервью телеканалу