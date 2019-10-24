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РИА Новости

Глава МИД Исландии планирует посетить Россию до конца года

17:00 24.10.2019
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© AFP 2019 / Lehtikuva/Vesa MoilanenМинистр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тур Тордарсон
Министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тур Тордарсон
© AFP 2019 / Lehtikuva/Vesa Moilanen
СТРАСБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон планирует до конца этого года посетить Россию, об этом сообщил спикер Альтинга (исландского парламента) Стейнгримур Йоханн Сигфуссон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.
Встреча прошла на полях Европейской конференции председателей парламентов.
Спикер исландского парламента напомнил, что Исландия является председателем Арктического совета и заинтересована в том, чтобы поддерживать диалог со всеми крупными участниками этого совета.
"Я как политик верю в силу диалога, несмотря на наличие различий между странами... Насколько я знаю, наш министр иностранных дел до конца этого года приедет в Россию, и я думаю, что мы сможем продвинуться вперед, несмотря на геополитические вопросы", - сказал Сигфуссон.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
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