Глава МИД Исландии планирует посетить Россию до конца года

СТРАСБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон планирует до конца этого года посетить Россию, об этом сообщил спикер Альтинга (исландского парламента) Стейнгримур Йоханн Сигфуссон на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

Спикер исландского парламента напомнил, что Исландия является председателем Арктического совета и заинтересована в том, чтобы поддерживать диалог со всеми крупными участниками этого совета.

"Я как политик верю в силу диалога, несмотря на наличие различий между странами... Насколько я знаю, наш министр иностранных дел до конца этого года приедет в Россию, и я думаю, что мы сможем продвинуться вперед, несмотря на геополитические вопросы", - сказал Сигфуссон.