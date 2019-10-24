Пресс-конференция министра курортов и туризма Крыма В. Волченко

10

28 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в формате видеомоста Симферополь – Москва министра курортов и туризма Республики Крым Вадима ВОЛЧЕНКО на тему: "Итоги высокого курортного сезона – 2019. Главные туристические события осени".