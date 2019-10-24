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РИА Новости

Пресс-конференция министра курортов и туризма Крыма В. Волченко

16:57 24.10.2019
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28 октября в 11:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" состоится пресс-конференция в формате видеомоста Симферополь – Москва министра курортов и туризма Республики Крым Вадима ВОЛЧЕНКО на тему: "Итоги высокого курортного сезона – 2019. Главные туристические события осени".
Участники в Москве – представители СМИ.
На мероприятии речь также пойдет о проведении IX Туристского форума "Открытый Крым", III Эногастрономического фестиваля #Ноябрьфест и о подготовке к туристическому сезону – 2020. Будут освещены планы на ближайшие 5 лет, рассмотрено место Крыма в Стратегии развития туризма до 2035 года. Кто и откуда едет отдыхать на полуостров? Каковы приоритеты выбора и пожелания туристов? Что ждет гостей главных туристических событий осени?

Аккредитация по e-mail: accreditation@rian.ru
Вход только для представителей СМИ по предъявлении паспорта и пресс-карты, подтверждающей принадлежность журналиста к СМИ, от которого он аккредитован.
ММПЦ МИА "Россия сегодня" оставляет за собой право отказа в аккредитации без объяснения причин.
Отправьте заявку на accreditation@rian.ru для подписки на e-mail рассылку анонсов пресс-центра МИА "Россия сегодня".
Адрес: Москва, Зубовский бульвар, 4, ММПЦ, Малый зал.
Схема проезда: http://pressmia.ru/docs/about/contacts.html Более подробная информация об изменениях и дополнениях на сайте пресс-центра: http://pressmia.ru/
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