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РИА Новости

Глава МИД Греции настроен на укрепление отношений с Россией

16:57 24.10.2019
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CC BY-SA 2.0 / Министерство иностранных дел Греции / Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
CC BY-SA 2.0 / Министерство иностранных дел Греции /
АФИНЫ, 24 окт - РИА Новости. Афины намерены поддерживать и углублять отношения с Россией и вывести их на должный уровень, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в интервью радиостанции "Параполитика".
Дендиас подтвердил, что скоро посетит Москву, он полагает, что его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоится 6 ноября.
"У нас традиционные отношения с Россией, мы будем их поддерживать и углублять. Было, не скажу прекращение, но, скажем, ухудшение отношений с российской стороной во времена предыдущего правительства, мне не нужно напоминать. Мы должны снова поставить этот поезд на рельсы", - сказал Дендиас. По его словам, Греция исторически ведет переговоры с Россией.
"Россия это страна, которая представляет себя игроком в нашем более широком регионе со своими особенностями, со своим потенциалом, со своими слабостями, мы не преувеличиваем и не недооцениваем роль кого-либо. Это страна, с которой Греция традиционно разговаривает и может иметь ее поддержку по многим вопросам. В последнее время, например, российские позиции не достигли того уровня, который нам хотелось бы", - сказал греческий министр.
Он сказал, что в части греческого общества есть ощущение, что Россия всегда поддерживает Грецию. "Последние позиции в кипрском вопросе далеки от того, что мы хотели бы", - сказал Дендиас. По его словам, Афины хотят, чтобы с Россией вопросы, по которым есть совпадения и согласие, были на предложенном Грецией уровне.
"И мы будем стремиться восстановить наши отношения с Россией так, как они должны быть", - сказал глава МИД Греции.
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Никос ДендиасМИД Греции‎РоссияАфиныВ мире
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