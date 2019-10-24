Глава МИД Греции настроен на укрепление отношений с Россией

АФИНЫ, 24 окт - РИА Новости. Афины намерены поддерживать и углублять отношения с Россией и вывести их на должный уровень, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в интервью радиостанции Афины намерены поддерживать и углублять отношения с Россией и вывести их на должный уровень, заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас в интервью радиостанции "Параполитика"

Дендиас подтвердил, что скоро посетит Москву, он полагает, что его встреча с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым состоится 6 ноября.

"У нас традиционные отношения с Россией, мы будем их поддерживать и углублять. Было, не скажу прекращение, но, скажем, ухудшение отношений с российской стороной во времена предыдущего правительства, мне не нужно напоминать. Мы должны снова поставить этот поезд на рельсы", - сказал Дендиас. По его словам, Греция исторически ведет переговоры с Россией.

"Россия это страна, которая представляет себя игроком в нашем более широком регионе со своими особенностями, со своим потенциалом, со своими слабостями, мы не преувеличиваем и не недооцениваем роль кого-либо. Это страна, с которой Греция традиционно разговаривает и может иметь ее поддержку по многим вопросам. В последнее время, например, российские позиции не достигли того уровня, который нам хотелось бы", - сказал греческий министр.

Он сказал, что в части греческого общества есть ощущение, что Россия всегда поддерживает Грецию. "Последние позиции в кипрском вопросе далеки от того, что мы хотели бы", - сказал Дендиас. По его словам, Афины хотят, чтобы с Россией вопросы, по которым есть совпадения и согласие, были на предложенном Грецией уровне.