Росстат назвал регионы с самым дорогим и дешевым бензином

Как следует из информации в таблице со средними потребительскими ценами на автомобильный бензин, которую публикует ведомство, литр бензина в Барнауле (Сибирский федеральный округ) обойдется в 43,03 рубля, в Анадыре (Дальневосточный федеральный округ) - в 57,74 рубля.

В Центральном федеральном округе самый дешевый бензин можно приобрести в Ярославле (42,59 рубля за литр), а самый дорогой - в Москве (46,5 рубля). В Северо-Кавказском федеральном округе самый дешевый бензин продается в Назрани (42,68 рубля), самый дорогой - в Черкесске (46,56 рубля).

В Южном федеральном округе литр бензина дешевле всего обойдется в Волгограде (44,74 рубля), дороже всего - в Севастополе (48,79 рубля). В Приволжском федеральном округе самый дешевый бензин в Ульяновске (42,91 рубля), самый дорогой - в Кирове (45 рублей). В Северо-Западном федеральном округе дешевле всего бензин можно купить в Архангельске (43,42 рубля), дороже всего - в Калининграде (47,89 рубля). И наконец в Уральском федеральном округе самый дешевый бензин, по данным Росстата, можно купить в Салехарде (42,52 рубля), а самый дорогой - в Ханты-Мансийске (47,5 рубля).