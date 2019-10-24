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РИА Новости

В Чечне похоронили троих погибших в перестрелке в Ростовской области

16:56 24.10.2019
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© ТРК "Звезда"Стоп-кадр видео с места перестрелки в Ростовской области
Стоп-кадр видео с места перестрелки в Ростовской области
© ТРК "Звезда"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Троих братьев, погибших во время перестрелки в хуторе в Орловском районе Ростовской области, похоронили в Чечне в четверг, сообщил РИА Новости представитель главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов.
Ранее он сообщил, что тела двух родных братьев и их кузена перевезены из Ростовской области в Чечню в среду вечером.
"Похороны состоялись сегодня в селе Самашки, откуда они родом и где у них живут родственники", - сказал Исраилов. Решение по месту похорон двух других погибших, по его информации, по-прежнему не принято.
По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пятеро мужчин, двое были госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", задержан один подозреваемый.
Как отмечал Исраилов, в конфликте, в том числе, участвовали представители двух семей чеченцев, между которыми были давние судебные споры.
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