В Чечне похоронили троих погибших в перестрелке в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 окт – РИА Новости, Юлия Насулина. Троих братьев, погибших во время перестрелки в хуторе в Орловском районе Ростовской области, похоронили в Чечне в четверг, сообщил РИА Новости представитель главы Чеченской республики в Ростовской области Имран Исраилов.

Ранее он сообщил, что тела двух родных братьев и их кузена перевезены из Ростовской области в Чечню в среду вечером.

"Похороны состоялись сегодня в селе Самашки, откуда они родом и где у них живут родственники", - сказал Исраилов. Решение по месту похорон двух других погибших, по его информации, по-прежнему не принято.

По данным следствия, во вторник днем на животноводческой точке в хуторе Чернозубовка между местными жителями произошел конфликт из-за участков для выпаса скота. В результате начавшейся перестрелки погибли пятеро мужчин, двое были госпитализированы. Уголовное дело возбуждено по статье "Убийство", задержан один подозреваемый.