Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T16:58Z
https://ria.ru/20191024/1560181051.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155984/35/1559843590_0:0:3060:1721_1036x0_80_0_0_e58e0d9786f5e186c8ca1c9f792662be.jpg
РИА Новости

Володин призвал ПАСЕ уйти от политики двойных стандартов

16:58 24.10.2019
238
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
СТРАСБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин, выступая на Европейской конференции председателей парламентов, призвал участников Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) уходить от политики двойных стандартов.
По его словам, в рамках ПАСЕ не всегда удается достичь консенсуса или прийти к диалогу.
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
Вчера, 13:16РИА Новости
Володин призвал ПАСЕ защищать трудовые права граждан
"Это не получается по причине того, что, с одной стороны, мы говорим о равенстве, а с другой стороны, существуют двойные стандарты. Это недопустимо. Пользуясь этой трибуной, хотел бы не только об этом сказать, но и призвать всех к тому, чтобы мы уходили от этих подходов. Именно эти подходы разрушают наш общий европейский дом", - сказал Володин.
Он отметил необходимость учитывать традиции, культуру и историю стран. "Если мы будем бездумно мониторить страны по одному лекалу, как вы понимаете, кроме конфликтов и напряжения это ни к чему не приведет. В этой связи хотелось бы предложить, чтобы мы вырабатывали общие стандарты, и если мы эти стандарты принимаем, это нужно делать консенсусом", - сказал спикер Госдумы.
Политик отметил необходимость принятия модельных законов в области борьбы с терроризмом, формирования общих списков теоретических организаций.
Заседание ПАСЕ
23 октября, 14:38РИА Новости
Володин заявил, что в ПАСЕ назрел кризис либеральной идеи
1320002
Обсудить 2
Госдума РФВячеслав ВолодинЕвропаСтрасбургПарламентская ассамблея Совета ЕвропыВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Греции Никос Дендиас
Глава МИД Греции настроен на укрепление отношений с Россией
РИА
Новости
Бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс
Латвии не следовало отказываться от диалога с Россией, заявил экс-глава МИД
Президент – председатель правления Банка ВТБ Андрей Костин
Глава ВТБ Костин заявил о наступлении санкционной паузы
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган вновь пригрозил открыть границы с ЕС для беженцев
Лента
новостей
Министр обороны США Марк Эспер
Пентагон попросит страны НАТО помочь Саудовской Аравии средствами ПВО
Министр иностранных дел Исландии Гудлаугур Тур Тордарсон
Глава МИД Исландии планирует посетить Россию до конца года
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг во время пресс-конференции в Брюсселе. 10 июля 2018
Столтенберг поддержал идею создания международной зоны безопасности в Сирии
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
Володин пригласил спикера парламента Исландии посетить Россию
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Эр-Рияд считает необходимым максимально давить на Иран
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган пригрозил продолжить операцию в Сирии при атаках террористов
Спикер Госдумы Вячеслав Володин
Володин призвал ПАСЕ защищать трудовые права граждан
Президент РФ Владимир Путин и сопредседатель саммита президент Арабской республики Египет Абдель Фаттах ас-Сиси на первом пленарном заседании саммита Россия - Африка
Путин оценил выступление на русском языке одного из участников саммита
Владимир Зеленский
Эксперт оценил политику Зеленского по отношению к США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
Лента новостейМолния