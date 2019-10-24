Пресс-конференция к 90-летию Московского планетария

Участники:

- научный директор Московского планетария Фаина РУБЛЕВА;

- профессор кафедры астрофизики и звездной астрономии Государственного астрономического института им. П.К. Штернберга, член Международного астрономического союза Анатолий ЗАСОВ.

5 ноября 1929 г. в Москве открылся первый в стране и тринадцатый в мире планетарий. Как складывалась работа звездного дома? Чем планетарий удивляет современников цифрового века? На что московские астрономы ориентируются при планировании деятельности?