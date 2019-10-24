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РИА Новости

В Ингушетии на территории базы ОМОНа загорелась крыша тира

16:52 24.10.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
Сотрудники пожарной службы выезжают на место чрезвычайной ситуации
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Пожар произошел днем в четверг на территории базы ОМОНа в городе Карабулак в Ингушетии, где горела крыша здания тира на площади 400 квадратных метров, никто не пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального МЧС Исса Катиев.
"В четверг днем на территории ОМОН МВД по Ингушетии по улице Промысловая в городе Карабулак произошло возгорание кровли отдельно стоящего здания тира на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что угрозы распространения огня на другие здания не было. "В настоящее время открытое горение ликвидировано, идет локализация пожара. Жертв и пострадавших нет", - отметил Катиев.
Он уточнил, что в тушении пожара участвуют 15 человек и четыре единицы техники.
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ОМОН РоссииМЧС РФИнгушетияПроисшествия
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