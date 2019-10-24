В Ингушетии на территории базы ОМОНа загорелась крыша тира

НАЛЬЧИК, 24 окт – РИА Новости. Пожар произошел днем в четверг на территории базы ОМОНа в городе Карабулак в Ингушетии, где горела крыша здания тира на площади 400 квадратных метров, никто не пострадал, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы регионального МЧС Исса Катиев.

"В четверг днем на территории ОМОН МВД по Ингушетии по улице Промысловая в городе Карабулак произошло возгорание кровли отдельно стоящего здания тира на площади 400 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что угрозы распространения огня на другие здания не было. "В настоящее время открытое горение ликвидировано, идет локализация пожара. Жертв и пострадавших нет", - отметил Катиев.