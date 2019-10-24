Супермодель Наталья Водянова отдыхает с детьми в Сочи и Адыгее

МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Супермодель Наталья Водянова отдыхает на российском юге и Супермодель Наталья Водянова отдыхает на российском юге и делится фотографиями на странице в соцсети.

В Сочи Наталья и ее старшие дети — Лукас, Нева и Виктор — сыграли в керлинг со спортсменами-паралимпийцами из команды Wild Wheels. Затем путешественники отправились в парк приключений.

Там Лукас посетил аттракцион банджи-джампинг (участников привязывают к длинному резиновому канату, и они прыгают вниз с большой высоты).

После этого Наталья показала детям Дачу Сталина. "Будучи в Сочи, я не могла упустить возможность познакомить своих детей с фигурой Сталина и обсудить связанные с этим именем мрачные и трагичные страницы истории нашего героического народа", — написала она в соцсети.

Путешествие продолжилось в Адыгее.