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РИА Новости
Туризм

Супермодель Наталья Водянова отдыхает с детьми в Сочи и Адыгее

23:02 24.10.2019
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© РИА Новости / Александр НатрускинНаталья Водянова на пресс-конференции в РИА Новости
Наталья Водянова на пресс-конференции в РИА Новости
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 24 окт — РИА Новости. Супермодель Наталья Водянова отдыхает на российском юге и делится фотографиями на странице в соцсети.
В Сочи Наталья и ее старшие дети — Лукас, Нева и Виктор — сыграли в керлинг со спортсменами-паралимпийцами из команды Wild Wheels. Затем путешественники отправились в парк приключений.
Там Лукас посетил аттракцион банджи-джампинг (участников привязывают к длинному резиновому канату, и они прыгают вниз с большой высоты).
После этого Наталья показала детям Дачу Сталина. "Будучи в Сочи, я не могла упустить возможность познакомить своих детей с фигурой Сталина и обсудить связанные с этим именем мрачные и трагичные страницы истории нашего героического народа", — написала она в соцсети.
Путешествие продолжилось в Адыгее.
Наталья рассказала, что пришлось ехать шесть часов по горным дорогам при сильном ветре, но это того стоило.
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