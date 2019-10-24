Полиция Германии раскрыла группировку по контрабанде людей в Европу

"Сегодня состоялась крупная операция, в рамках этого расследования. Почти 400 сотрудников полиции, а также шесть следователей прокуратуры Триера посетили в целом 28 объектов в Пфальц, Северном Рейне-Вестфалии и Берлине, и задержали двоих человек. Поводом для операции стало масштабное расследование. Оно было направлено главным образом против членов ливанской семьи и еще двух человек, которые подозреваются в том, что они создали группировку с большим логистическим охватом с целью доставлять контрабандным путем иностранных граждан в Германию и Нидерланды", - заявил представитель полиции на пресс-конференции в Триере.