Полиция Германии раскрыла группировку по контрабанде людей в Европу

БЕРЛИН, 24 окт - РИА Новости. Полиция Германии в четверг провела крупную операцию против группировки, которая нелегальным путем за оплату доставляла в ФРГ и Нидерланды граждан Сирии, сообщила полиция.
"Сегодня состоялась крупная операция, в рамках этого расследования. Почти 400 сотрудников полиции, а также шесть следователей прокуратуры Триера посетили в целом 28 объектов в Пфальц, Северном Рейне-Вестфалии и Берлине, и задержали двоих человек. Поводом для операции стало масштабное расследование. Оно было направлено главным образом против членов ливанской семьи и еще двух человек, которые подозреваются в том, что они создали группировку с большим логистическим охватом с целью доставлять контрабандным путем иностранных граждан в Германию и Нидерланды", - заявил представитель полиции на пресс-конференции в Триере.
По его словам, речь шла о контрабанде сирийских граждан. Для этого использовался аэропорт Байройт в Баварии, затем мигранты летели в Франкфурт-на-Майне, Мюнхен и Амстердам. В Байройте для пересечения границы использовались поддельные визы. Всего полиция располагает информацией о 26 случаях контрабанды сирийцев, десять из них провалились благодаря действиям полиции.
Задержаны два человека - глава группировки и "один из членов ливанской семьи". Подозреваемым грозит до десяти лет тюрьмы за вменяемые им деяния.
Расследование велось с конца 2018 года.