Володин пригласил спикера парламента Исландии посетить Россию

СТРАСБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя Альтинга (парламента) Исландии Стейнгримура Йоханна Сигфуссона посетить Россию.

Встреча прошла на полях Европейской конференции председателей парламентов.

"Площадка Парламентской ассамблеи Совета Европы дает свои результаты, мы можем видеться чаще, хотя было бы правильно, чтобы мы более активно выстраивали отношения между нашими национальными парламентами. Надеемся, что встреча заложит основы наших дальнейших отношений, и мы сможем лучше друг друга понимать, строить отношения между нашими парламентами в интересах наших стран", - сказал Володин на встрече.

Сигфуссон заявил, что рад возвращению России в ПАСЕ. Он добавил, что отношения между РФ и Исландией "всегда были хорошими".

Володин пригласил Сигфуссона в Россию, предложив обсудить вопросы, представляющие интересы для двух стран.

"Мы вместе работаем в Арктическом совете, и вам было бы правильно посетить Россию. Я вас приглашаю", - отметил спикер Госдумы.