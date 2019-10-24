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РИА Новости

Володин пригласил спикера парламента Исландии посетить Россию

16:50 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин на пленарном заседании Государственной Думы РФ в Москве. 18 апреля 2019
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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СТРАСБУРГ, 24 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил председателя Альтинга (парламента) Исландии Стейнгримура Йоханна Сигфуссона посетить Россию.
Встреча прошла на полях Европейской конференции председателей парламентов.
"Площадка Парламентской ассамблеи Совета Европы дает свои результаты, мы можем видеться чаще, хотя было бы правильно, чтобы мы более активно выстраивали отношения между нашими национальными парламентами. Надеемся, что встреча заложит основы наших дальнейших отношений, и мы сможем лучше друг друга понимать, строить отношения между нашими парламентами в интересах наших стран", - сказал Володин на встрече.
Сигфуссон заявил, что рад возвращению России в ПАСЕ. Он добавил, что отношения между РФ и Исландией "всегда были хорошими".
Володин пригласил Сигфуссона в Россию, предложив обсудить вопросы, представляющие интересы для двух стран.
"Мы вместе работаем в Арктическом совете, и вам было бы правильно посетить Россию. Я вас приглашаю", - отметил спикер Госдумы.
"Большое спасибо. Я посмотрю, смогу ли я в ближайшее время посетить вашу страну, я заинтересован в активизации наших отношений", - сказал спикер исландского парламента.
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10 апреля, 10:02РИА Новости
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