Митрополит Иларион: надеемся на преодоление разделения в православном мире

Поездка в США председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона на этой неделе ознаменовалась его неожиданной встречей с главой Американской архиепископии Константинопольского патриархата митрополитом Элпидофором. Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинопольской около года назад в результате легализации патриархом Варфоломеем украинских раскольников, и с тех пор кризис в православном мире только нарастает. О чем беседовали в таких условиях два высокопоставленных иерарха, митрополит Иларион рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости. Беседовала Ольга Липич.

- Владыка, почему именно сейчас Вы решили встретиться с высокопоставленным представителем Константинопольского патриархата в США?

- Я не был инициатором этой встречи. Она состоялась в резиденции Антиохийского архиепископа Америки Иосифа, который любезно пригласил нас обоих на обед. Этому предшествовала посредническая инициатива одного доброго православного христианина - в прошлом канцлера Антиохийской Архиепископии - Чарльза Аджалата, который является организатором моего нынешнего визита в США.

С митрополитом Элпидофором я знаком четверть века. Мы познакомились в Финляндии на православно-лютеранском диалоге, в котором оба участвовали. Он тогда был диаконом, я иеромонахом. С тех пор "много воды утекло". Много было и радостных, и печальных событий в наших отношениях и в отношениях между нашими Церквами. Радостным для меня событием было участие, по его приглашению, в его архиерейской хиротонии. Ну, а печальные события связаны с легализацией украинского раскола, предпринятой патриархом Варфоломеем. Эти события хорошо известны.

- О чем шла речь на вашей встрече с митрополитом Элпидофором?

- Беседуя в резиденции Антиохийского архиепископа в присутствии последнего, мы имели возможность - впервые после решения Константинопольского синода о "даровании автокефалии Украине" и последовавшего за этим решения нашего синода о прекращении общения с Константинополем - обменяться мнениями о том, что произошло. И о том, что можно было бы сделать в данной ситуации.

- Что же можно сделать? Удалось прийти к какому-то согласию?

- Мы молимся о сохранении единства Православной церкви. И надеемся на то, что возникшее разделение будет преодолено.

- Каким образом?

- Я бы ответил словами Спасителя: "Человекам это невозможно. Богу же все возможно". Святой Дух неоднократно в истории Церкви наставлял её служителей на правильные решения. Верю, что и в наше время это возможно.

- Но видите ли вы предпосылки к преодолению развивающегося кризиса в православном мире?

- Может быть, не случайно, что наша встреча состоялась на следующий день после того, как патриарх Варфоломей объявил о канонизации приснопамятного старца Софрония (Сахарова – прим.ред.). Я близко знал этого святого человека, выдающегося подвижника наших дней, созерцателя Божественного Света, ученика и последователя преподобного Силуана Афонского.