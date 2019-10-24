Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T17:10Z
https://ria.ru/20191024/1560180739.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155870/09/1558700977_0:191:2907:1826_1036x0_80_0_0_d0591a710da526f86105eb4336cc531b.jpg
РИА Новости
Религия и мировоззрение

Митрополит Иларион: надеемся на преодоление разделения в православном мире

17:01 24.10.2019 (обновлено: 17:10 24.10.2019)
845
© РИА Новости / Виталий БелоусовМитрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Поездка в США председателя отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополита Волоколамского Илариона на этой неделе ознаменовалась его неожиданной встречей с главой Американской архиепископии Константинопольского патриархата митрополитом Элпидофором. Русская православная церковь разорвала евхаристическое общение с Константинопольской около года назад в результате легализации патриархом Варфоломеем украинских раскольников, и с тех пор кризис в православном мире только нарастает. О чем беседовали в таких условиях два высокопоставленных иерарха, митрополит Иларион рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости. Беседовала Ольга Липич.
- Владыка, почему именно сейчас Вы решили встретиться с высокопоставленным представителем Константинопольского патриархата в США?
- Я не был инициатором этой встречи. Она состоялась в резиденции Антиохийского архиепископа Америки Иосифа, который любезно пригласил нас обоих на обед. Этому предшествовала посредническая инициатива одного доброго православного христианина - в прошлом канцлера Антиохийской Архиепископии - Чарльза Аджалата, который является организатором моего нынешнего визита в США.
С митрополитом Элпидофором я знаком четверть века. Мы познакомились в Финляндии на православно-лютеранском диалоге, в котором оба участвовали. Он тогда был диаконом, я иеромонахом. С тех пор "много воды утекло". Много было и радостных, и печальных событий в наших отношениях и в отношениях между нашими Церквами. Радостным для меня событием было участие, по его приглашению, в его архиерейской хиротонии. Ну, а печальные события связаны с легализацией украинского раскола, предпринятой патриархом Варфоломеем. Эти события хорошо известны.
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
9 октября, 16:42Религия и мировоззрение
Митрополит Иларион: кто признает раскольников Украины - окажется в изоляции
- О чем шла речь на вашей встрече с митрополитом Элпидофором?
- Беседуя в резиденции Антиохийского архиепископа в присутствии последнего, мы имели возможность - впервые после решения Константинопольского синода о "даровании автокефалии Украине" и последовавшего за этим решения нашего синода о прекращении общения с Константинополем - обменяться мнениями о том, что произошло. И о том, что можно было бы сделать в данной ситуации.
- Что же можно сделать? Удалось прийти к какому-то согласию?
- Мы молимся о сохранении единства Православной церкви. И надеемся на то, что возникшее разделение будет преодолено.
- Каким образом?
- Я бы ответил словами Спасителя: "Человекам это невозможно. Богу же все возможно". Святой Дух неоднократно в истории Церкви наставлял её служителей на правильные решения. Верю, что и в наше время это возможно.
- Но видите ли вы предпосылки к преодолению развивающегося кризиса в православном мире?
- Может быть, не случайно, что наша встреча состоялась на следующий день после того, как патриарх Варфоломей объявил о канонизации приснопамятного старца Софрония (Сахарова – прим.ред.). Я близко знал этого святого человека, выдающегося подвижника наших дней, созерцателя Божественного Света, ученика и последователя преподобного Силуана Афонского.
Церковь на острове Санторини
19 октября, 08:00Религия и мировоззрение
Русская церковь готовит стоп-лист, который может разорить Грецию
Верю, что отец Софроний молится за дорогую ему Русскую церковь, которая его взрастила и воспитала, и за церковь Константинопольскую, которая приняла его в своё лоно дважды: сначала - когда он приехал на Афон, а затем - когда, находясь в Англии, он оказался в трудных обстоятельствах. Пусть молитва этого угодника Божия поможет нам сохранить единство святых Божиих Церквей, о котором мы молимся за каждой литургией.
33423111
Обсудить 1
Религия и мировоззрениеМитрополит Волоколамский ИларионНовости - Религия и мировоззрениеСШАрелигияМитрополит ИларионИнтервью - АвторыВ мире
Рекомендуем
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Иларион
Митрополиты Иларион и Элпидофор обсудили в США "украинскую автокефалию"
РИА
Новости
Отдых на побережье Эгейского моря
"Антихрист — прочь!" Украинские раскольники покусились на Афон
Митрополит Волоколамский, председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата Иларион
Митрополит Иларион и Архиепископ Америки обсудили межправославные отношения
Футбол. РПЛ. Матч Арсенал - Спартак
Продать душу за футбол: совместимы ли вера в Бога и спорт
Лента
новостей
Объединенная следственная группа (JIT) во время презентации предварительных выводов. 24 мая 2018
Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17
Девушка на площади Независимости в Киеве
Украинское экономическое чудо: в следующем году будет сюрприз
Пепельница на балконе
Житель Челябинской области засудил соседку за курение на балконе
Историческое здание Рейхстага в центре Берлина на Парижской площади
Бундестаг отклонил предложение об отмене антироссийских санкций
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
В Тюменской области неизвестная болезнь валит с ног людей и животных
Сторонники Brexit у здания Парламента в Лондоне
Британия отдаст 33 миллиарда и Северную Ирландию — и все из-за Путина
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает на саммите ЕС в Брюсселе
Макрона обвиняют в предательстве в пользу России
Военнослужащие первой дивизии армии США во время переброски бронетехники на железнодорожной станции в Литве
"Крупнейшая переброска войск". Что делают у границ Белоруссии танки США
Вид на набережную города Судака
В Совфеде поставили условия для переговоров с Киевом по статусу Крыма
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы наиболее востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
06:28Суд освободил 27 задержанных в нарколаборатории в Мехико
06:12Москвичи вступились за граффити с портретом Марка Захарова на стене дома
Лента новостейМолния