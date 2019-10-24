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РИА Новости
Саммит и Экономический форум Россия – Африка

Более шести тысяч участников из 104 стран приехали на форум "Россия-Африка"

16:44 24.10.2019 (обновлено: 17:27 24.10.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЭкономический форум "Россия - Африка"
Экономический форум Россия - Африка
© РИА Новости / Илья Питалев
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СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Более шести тысяч участников из 104 стран мира, в том числе более 40 глав африканских государств, приехали на форум "Россия-Африка" в Сочи, сообщил журналистам советник президента РФ Антон Кобяков, подводя экономические итоги форума.
По его словам, экономический форум и саммит "Россия-Африка" стал рубежным событием в истории отношений России с Африканским континентом. Форум вызвал широкий интерес со стороны африканских партнеров, и все, кто заинтересован в дальнейшем расширении, углублении и практическом сотрудничестве между Россией и Африкой, приняли участие в мероприятиях в Сочи, сказал он.
"В целом более 104 иностранных государств и территорий направили на наш экономический форум своих представителей. На форуме были представители и делегация США, Великобритании, Франции, Австралии, Канады. В общей сложности свыше шести тысяч участников собрал экономический форум "Россия-Африка". Более 1,9 тысячи представителей официальных иностранных делегаций, 1,4 тысячи российского официального бизнеса", - заявил Кобяков.
Он пояснил, что многие министры, заместители министров и вице-премьеры правительства РФ участвовали в мероприятиях форума и взаимодействовали с делегациями в качестве офицеров связи. Также в форуме участвовали более 120 министров иностранных государств.
Экономический форум "Россия-Африка" проходит в Сочи 23-24 октября. МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.
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