Более шести тысяч участников из 104 стран приехали на форум "Россия-Африка"

СОЧИ, 24 окт – РИА Новости. Более шести тысяч участников из 104 стран мира, в том числе более 40 глав африканских государств, приехали на форум "Россия-Африка" в Сочи, сообщил журналистам советник президента РФ Антон Кобяков, подводя экономические итоги форума.

По его словам, экономический форум и саммит "Россия-Африка" стал рубежным событием в истории отношений России с Африканским континентом. Форум вызвал широкий интерес со стороны африканских партнеров, и все, кто заинтересован в дальнейшем расширении, углублении и практическом сотрудничестве между Россией и Африкой, приняли участие в мероприятиях в Сочи, сказал он.

"В целом более 104 иностранных государств и территорий направили на наш экономический форум своих представителей. На форуме были представители и делегация США, Великобритании, Франции, Австралии, Канады. В общей сложности свыше шести тысяч участников собрал экономический форум "Россия-Африка". Более 1,9 тысячи представителей официальных иностранных делегаций, 1,4 тысячи российского официального бизнеса", - заявил Кобяков.

Он пояснил, что многие министры, заместители министров и вице-премьеры правительства РФ участвовали в мероприятиях форума и взаимодействовали с делегациями в качестве офицеров связи. Также в форуме участвовали более 120 министров иностранных государств.