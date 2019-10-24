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РИА Новости

Костин: в России есть все предпосылки для экономического роста

16:44 24.10.2019
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВиды Москвы
Виды Москвы
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В России есть все предпосылки для экономического роста, однако, темпы развития остаются низкими из-за нехватки инвестиций и недостатка потребительского спроса, сказал в интервью итальянскому изданию IL SOLE 24 ORE президент-председатель правления ВТБ Андрей Костин.

"В 2018 году российская экономика продемонстрировала рост на уровне 2,3%. В этом году ожидается, что темпы будут намного ниже, где-то 1,3%. Тем не менее, основные предпосылки для роста сейчас налицо: макроэкономическая стабильность, профицит бюджета, значительные золотовалютные резервы, последовательная и четкая налогово-бюджетная политика, устойчивая банковская система и снижение ставок. Тем не менее, темпы экономического роста остаются низкими. Это преимущественно связано с нехваткой инвестиций и низким потребительским спросом", - сказал он.

Костин также отметил, что Россия продолжает курс на "дедолларизацию" при проведении международных торговых операций.
"Доля недолларовых экспортных расчетов с ЕС, Китаем и странами БРИКС уже превысила 50%. Российские банки и компании смогли снизить зависимость от иностранного (преимущественно долларового) финансирования. Доля активов в долларах США в российских валютных резервах уже сократилась вдвое. В прошлом месяце крупнейшая российская нефтяная компания Роснефть сделала евро основной валютой всех своих новых экспортных контрактов. Уверен, что и европейские банки выиграют от более активного использования российскими компаниями евро в международных расчетах. Для облегчения недолларовых платежей Банк России запустил собственную систему обмена финансовыми сообщениями СПФС - в качестве альтернативы SWIFT. Эта система уже доказала свою надежность, при этом обеспечив конкурентоспособные тарифы", - заявил глава банка.
Касаясь трендов развития мировой экономики, Костин отметил, что следующий год может быть отмечен снижением темпов роста мировой экономики, торговыми войнами, неопределенностью из-за выборов в США. Поэтому мировому сообществу необходимо заранее просчитывать все риски.
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"Считаю, надо думать на два шага вперед и смотреть, какие риски могут возникнуть при дальнейшем развитии четвертой промышленной революции. Международному сообществу и правительствам стоит изучить влияние робототехники на рынок труда и решить, что в связи с этим надо изменить в системах образования. Мы должны найти общий подход к борьбе с преступлениями в сфере информационных технологий. И, конечно же, необходимо уделять повышенное внимание экологическим вопросам. Не стоит забывать, что наступит завтрашний день", - сообщил Костин.
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