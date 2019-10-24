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РИА Новости

На кладбище под Мадридом проходит церемония захоронения диктатора Франко

16:44 24.10.2019
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез ВелезЭксгумация останков испанского диктатора Франсиско Франко в Сан-Лоренцо-дель-Эскориал, недалеко от Мадрида, Испания
Эксгумация останков испанского диктатора Франсиско Франко в Сан-Лоренцо-дель-Эскориал, недалеко от Мадрида, Испания
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
МАДРИД, 24 окт - РИА Новости. Церемония захоронения останков диктатора Франсиско Франко, правившего в Испании с 1939 по 1975 годы, проходит на кладбище Мингоррубио в Эль-Пардо под Мадридом.
Здесь расположен семейный склеп, где захоронена супруга диктатора Кармен Поло, которая умерла в 1988 году. Этот склеп в качестве нового места захоронения предложило испанское правительство. В королевском дворце в Эль-Пардо находилась официальная резиденция Франко во время его правления.
Как сообщает телеканал TVE, церемония проходит при повышенных мерах безопасности: вход на кладбище закрыт для посетителей и журналистов, на входе установлены рамки - фотографировать и снимать на видео церемонию не могут даже родственники. Всего на процедуру эксгумации в базилику Долины Павших и ингумации в Монгоррубио прибыли около 20 наследников Франко.
В руках у старшего внука - Франсиса Франко - чемоданчик, в котором находится флаг, которым был закрыт гроб его деда во время его государственных торжественных похорон в 1975 году. Франсис хотел пронести его в базилику в Долине Павших, однако власти в очередной раз предупредили, что никакие символы франкизма не могут быть использованы во время церемонии. Именно Франсис Франко, а также и. о. министра юстиции Долорес Дельгадо и еще несколько чиновников правительства сопровождали гроб, когда его перевозили на вертолете из Долины Павших.
Около кладбища продолжается акция протеста против перезахоронения – франкисты в момент приземления вертолета скандировали "Франко! Франко!" Они выкрикивают "Да здравствует Испания!" и "Вставай, Испания, вновь!" "Вставай Испания!" был лозунгом фалангистов – единственной разрешенной в стране во время диктатуры партии – Испанской фаланги. На месте дежурит полиция. Несмотря на это, на месте акции произошли потасовки.
Между тем в четверг Высший суд Мадрида отменил решения властей о запрете Фонду Франсиско Франко и ассоциации "Корни" проводить акцию у кладбища. Организации планировали "произвести молитву за душу" Франко. Однако, по мнению властей, подобная акция могла "создать серьезные проблемы для общественного порядка". Официально организации от проведения "молитвы" отказались, но это не помешало сторонникам диктатора прийти как на кладбище в Эль-Пардо, так и провести акцию у въезда в Долину Павших.
Генералиссимус Франциско Франко у города Винарос. 26 июля 1938 года
9 октября, 14:42РИА Новости
В Аббатстве Долины Павших не дали разрешения на эксгумацию Франко
Церемония эксгумации в базилике в Долине Павших началась в 10.30 по местному времени (11.30 мск). На ней присутствовали только родственники – внуки диктатора, их жены, правнуки. Кроме того, в базилике в момент поднятия полуторатонной плиты находились и. о. министра юстиции Долорес Дельгадо, несколько чиновников правительства, судмедэскперт. Священник Сантьяго Кантера, приор бенедиктинского монастыря, который до последнего выступал против перезахоронения, произнес молитву.
Родственники вынесли гроб из базилики в 12.58 (13.58 мск), затем его погрузили в вертолет.
Родственники с самого начала выступали против перезахоронения останков диктатора, покоившегося с момента своей смерти в Долине Павших, – там же, где похоронены более 30 тысяч участников Гражданской войны (1936-1939) – причем как республиканцы, так и франкисты. В качестве единственной альтернативы они предлагали крипту кафедрального мадридского собора Альмудена. Однако правительство выступило против такого варианта – собор находится в одном из самых посещаемых туристами мест, в непосредственной близости от королевского дворца, и, по мнению властей, оно могло стать новым местом поклонения диктатору, чем создать проблемы для общественной безопасности.
Родственники и франкистские ассоциации, в том числе Фонд Франсиско Франко, оспорили постановление кабинета министров в судах. 24 сентября Верховный суд поддержал испанское правительство.
Торжества по случаю Апрельской революции в Барселоне. Апрель 1939
18 июля 2016, 02:23РИА Новости
Гражданская война в Испании (1936-1939)Подробнее о гражданской войне в Испании (1936-1939) читайте в справке РИА Новости.
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Франсиско ФранкоМадрид (город)ИспанияВ мире
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