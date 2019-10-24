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РИА Новости

Пентагон попросит страны НАТО помочь Саудовской Аравии средствами ПВО

16:42 24.10.2019 (обновлено: 20:37 24.10.2019)
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© AP Photo / Manuel Balce CenetaМинистр обороны США Марк Эспер
Министр обороны США Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Министр обороны США Марк Эспер . Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. США будут призывать партнеров по НАТО предоставить дополнительные средства ПВО Саудовской Аравии для защиты от угроз и провокаций в регионе, заявил в четверг министр обороны США Марк Эспер.
"Недавно я имел возможность посетить Саудовскую Аравию, где встречался с американскими военными, которые помогают Саудовской Аравии защищаться от иранских провокаций. На двусторонней основе я буду призывать некоторых партнеров по альянсу рассмотреть возможность предоставить Саудовской Аравии дополнительные средства ПВО, чтобы предотвращать конфликт в регионе", - заявил Эспер в ходе краткого подхода перед началом министерских переговоров в НАТО.
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Министерство обороны СШАНАТОСаудовская АравияСШАВ мире
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