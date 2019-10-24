Пентагон попросит страны НАТО помочь Саудовской Аравии средствами ПВО

БРЮССЕЛЬ, 24 окт – РИА Новости. США будут призывать партнеров по НАТО предоставить дополнительные средства ПВО Саудовской Аравии для защиты от угроз и провокаций в регионе, заявил в четверг министр обороны США Марк Эспер.

"Недавно я имел возможность посетить Саудовскую Аравию, где встречался с американскими военными, которые помогают Саудовской Аравии защищаться от иранских провокаций. На двусторонней основе я буду призывать некоторых партнеров по альянсу рассмотреть возможность предоставить Саудовской Аравии дополнительные средства ПВО, чтобы предотвращать конфликт в регионе", - заявил Эспер в ходе краткого подхода перед началом министерских переговоров в НАТО.