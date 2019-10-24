В ОЭЗ "Липецк" появится новый резидент

ЛИПЕЦК, 24 окт — РИА Новости. На елецкой площадке ОЭЗ "Липецк" заложен камень в основание завода швейцарской компании "Сингента" (Syngenta) - одного из лидеров в области производства средств защиты растений и семеноводства, сообщил глава Липецкой области Игорь Артамонов.
По его словам, инвестиции в проект составят 1,6 миллиардов рублей. Будут созданы более 40 рабочих мест.
"Приятно, что мировой лидер выбрал именно эту площадку. Это говорит о доверии инвесторов к федеральной и региональной власти. Мы надеемся, что за "Сингентой" потянутся и другие компании. Ждем новых предложений" - сказал Артамонов.
На церемонии закладки камня директор ООО "Сингента" Джонатан Браун отметил, что это - крупнейший инвестиционный проект компании за последние пять лет. Место строительства определило его близость к потребителю - производителям сельхозпродукции - и возможность подготовки кадров. Завод планируется ввести в эксплуатацию в 2021 году. Первая фаза проекта предполагает производство гербицидов с общим годовым объемом 5 миллионов литров.
"Созданная в Липецкой области уникальная четырехуровневая система привлечения инвестиций признана одной из наиболее эффективных в стране. Нам есть что предложить инвестору - особая экономическая зона промышленно-производственного типа "Липецк", ОЭЗ регионального уровня, индустриальные парки, промышленно-производственные кластеры", - отметил Артамонов.