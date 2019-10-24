Эр-Рияд считает необходимым максимально давить на Иран

"Наши европейские партнеры отлично знают, что мы не должны позволять Ирану иметь ядерное оружие или разрабатывать баллистическую программу. Франция это прекрасно понимает, у нас нет разногласий по этому поводу. Но вопрос в том, каким образом этого добиться: максимальным давлением или диалогом? Вокруг этого и идет наш спор с Европой. На наш взгляд, максимальное давление - единственный выход", - заявил аль-Джубейр.