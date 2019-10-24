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РИА Новости

Эр-Рияд считает необходимым максимально давить на Иран

16:38 24.10.2019
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
Министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Разногласия Саудовской Аравии с Европой по вопросу Ирана заключаются не в целях, а в желании достичь их максимальным давлением вместо диалога, заявил госминистр по иностранным делам королевства Адель аль-Джубейр в интервью французскому изданию Liberation.
"Наши европейские партнеры отлично знают, что мы не должны позволять Ирану иметь ядерное оружие или разрабатывать баллистическую программу. Франция это прекрасно понимает, у нас нет разногласий по этому поводу.  Но вопрос в том, каким образом этого добиться: максимальным давлением или диалогом? Вокруг этого и идет наш спор с Европой. На наш взгляд, максимальное давление - единственный выход", - заявил аль-Джубейр.
Госминистр также напомнил, что в понедельник в столице Саудовской Аравии прошла встреча глав генштабов стран Персидского залива, США, Франции, Великобритании и ряда арабских государств, в ходе которой обсуждались возможные меры "защиты от будущих атак".
"Послание Ирану совершенно ясное: мир не допустит подобного поведения. Атака на НПЗ Абкаик и Хураис была направлена не против Саудовской Аравии, а против всего мира. Все люди пострадали от срыва добычи нефти"- добавил аль-Джубейр.
Несколько нефтяных объектов Саудовской Аравии в середине сентября подверглись нападению, после чего страна, являющаяся крупнейшим экспортером нефти, на некоторое время сократила добычу более чем вдвое. Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что атаку провели их бойцы с помощью беспилотников. США заявили, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинили в ней Иран. Арабская коалиция также считает, что к атакам причастен Тегеран. Иран отвергает обвинения в свой адрес.
Президент США Дональд Трамп
12 октября, 00:52РИА Новости
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Адель аль-ДжубейрСаудовская АравияИранВ мире
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