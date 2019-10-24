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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Защитники религиозной свободы призвали противостоять влиянию Запада

16:42 24.10.2019 (обновлено: 18:34 24.10.2019)
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© AP Photo / Jacquelyn Martin Акция в поддержку американских трансгендеров
Акция в поддержку американских трансгендеров
© AP Photo / Jacquelyn Martin
МОСКВА, 24 окт – РИА Новости. В России необходимо противостоять влиянию западных стран, которые выступают за легализацию трансгендеров, однополых браков и ЛГБТ-сообществ, поскольку эти действия являются формой гонений на христиан, заявил генеральный секретарь Российской ассоциации защиты религиозной свободы, первый заместитель председателя Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан-адвентистов седьмого дня пастор Олег Гончаров.
"Давление секулярного общества на религиозные организации проявляется в основном в странах Европы и Северной Америки. Это вызывает озабоченность представителей всех традиционных конфессий. Анализ этой ситуации говорит о том, что в нашей стране необходимо уделять внимание этим вопросам, противостоять такому влиянию", - сказал Гончаров на презентации доклада "Мониторинг религиозной свободы в современном мире" с сентября 2018 по сентябрь 2019 года, прошедшей в МИА "Россия сегодня".
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Он сравнил давление на христиан в мире с гонениями во времена языческого Рима, но отметил, что тогда это укрепляло христиан, и теперь "мы знаем целую плеяду мучеников, пример с которых берем сегодня".
"То давление, которое осуществляет сегодня светское общество по отношению к религиозным объединениям в странах Северной Америки и Западной Европы, пытается разрушить основы нашей веры изнутри, основы наших убеждений – это более опасное явление, чем прямые проявления физического насилия. Это давление связано с легализацией так называемых однополых браков, ЛГБТ-сообществ, трансгендеров и так далее", - сказал он.
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Участники доклада привели в пример судебный иск во Франции со стороны ЛГБТ-группы к католическому священнику, который назвал грехом однополые браки. Как ранее сообщали СМИ, активисты ЛГБТ подали в суд на священника Римско-католической церкви Ги Паже. Основой для иска стала позиция представителя церкви, который выступил против предоставления гомосексуальным парам права усыновлять детей. Активисты обвинили его в "оскорблении и разжигании ненависти на почве сексуальной ориентации".
Российская ассоциация защиты религиозной свободы - общественная организация, в которую входят представители разных конфессий России, ежегодно публикует доклад по итогам мониторинга тенденций в сфере свободы вероисповедания в мире.
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