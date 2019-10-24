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РИА Новости
Новости Подмосковья

В Московской области на 3,7% увеличится арендная ставка на землю

16:28 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДенежные купюры и монеты России
Денежные купюры и монеты России
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Московской области вырос средний размер арендной платы за земельные участки. Данный законопроект приняли в четверг в Московской областной думе, сообщил телеканал "360".
В пояснительной записке к проекту закона сообщается, что в связи с основными данными прогноза социально-экономического развития на следующий год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов, разработанными Министерством экономического развития РФ, индекс потребительских цен в среднем за 2020 год будет равняться 3,7%.
Базовый размер арендной платы касается земли, которая располагается в собственности Московской области, а также той, государственная собственность на которую не разграничена, то есть сельскохозяйственных земель и занятых жилищным фондом участков.
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