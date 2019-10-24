В Московской области на 3,7% увеличится арендная ставка на землю

В пояснительной записке к проекту закона сообщается, что в связи с основными данными прогноза социально-экономического развития на следующий год, а также на плановый период 2021 и 2022 годов, разработанными Министерством экономического развития РФ, индекс потребительских цен в среднем за 2020 год будет равняться 3,7%.