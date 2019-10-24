Последних белух из китовой тюрьмы в Приморье выпустят на следующей неделе

Специалисты перегружают косатку из "китовой тюрьмы" на машину, с помощью которой ее отправят к Охотскому морю для выпуска. 1 августа 2019

ВЛАДИВОСТОК, 24 окт - РИА Новости. Ученые на следующей неделе повезут на двух судах к месту выпуска в Японском море последнюю партию белух, оставшихся в китовой тюрьме в Приморье, сообщает Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Ранее экологи сообщили, что ВНИРО решил выпустить оставшихся 50 белух на юге Приморья в Японском море двумя судами до 1 ноября.

"Транспортировка последней партии животных состоится на следующей неделе. После ее завершения план по выпуску морских млекопитающих из бухты Средняя в естественную среду обитания, реализуемый ВНИРО по поручению правительства РФ, будет полностью выполнен", - говорится в сообщении.

Учёные подтвердили информацию о том, что решено выпустить всех животных одной большой партией. Для транспортировки 50 белух специалисты ВНИРО готовят два научно-исследовательских судна, вернувшихся из научных экспедиций, они способны за один рейс принять на борт всех животных.

"Ранее выпуск белух проводился в районе Сахалинского залива. Теперь же, в связи с надвигающимися штормами, при которых транспортировка и выпуск в ранее определенные места стали невозможны, принята рекомендация провести выпуск животных в Приморье, в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника. Это безопасное место, где белухи регулярно отмечаются в осенний период, и где для них имеется достаточная кормовая база", - отметил секретарь научного консилиума Вячеслав Бизиков.

Первую партию из двух косаток и шести белух из "китовой тюрьмы" выпустили 27 июня, вторую группу из трех косаток - 16 июля, третью из трех косаток - 6 августа. Последних двух косаток и шесть белух выпустили 27 августа. Этих животных транспортировали на автомобилях до Хабаровска, потом на судне по Амуру до села Иннокентьевка, где снова перегружали на машины и везли к месту выпуска на волю - мысу Перовского на побережье. Группу из 14 белух 28 сентября отправили на научно-исследовательском судне к месту выпуска в Хабаровском крае, где выпустили 2 октября. Еще 11 белух выпустили на волю 23 октября.

Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.

Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.

Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.