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РИА Новости
Новости Подмосковья

В музеях и театрах МО создадут условия для маломобильных граждан

16:27 24.10.2019
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© РИА Новости / Владимир ВяткинПосетители во время посещения выставки
Посетители во время посещения выставки
© РИА Новости / Владимир Вяткин
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. В Московской области создадут доступную среду для инвалидов в 19 учреждениях культуры. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на главу минкульта региона Елену Харламову.
"Для музеев и театров закуплено специальное оборудование для адаптации территории, входов в здание, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, звукоусиливающее оборудование для слабослышащих, видеоувеличители, дисплеи Брайля, аудиогиды", – рассказала Харламова.
На улучшение условий выделено 20,6 миллиона рублей. Так, в Московской губернской универсальной библиотеке появятся книги с укрупненным шрифтом для детей со слабым зрением. Всего закупят свыше 1,3 тысячи таких изданий.
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