В музеях и театрах МО создадут условия для маломобильных граждан

"Для музеев и театров закуплено специальное оборудование для адаптации территории, входов в здание, путей движения внутри здания, санитарно-гигиенических помещений, звукоусиливающее оборудование для слабослышащих, видеоувеличители, дисплеи Брайля, аудиогиды", – рассказала Харламова.

На улучшение условий выделено 20,6 миллиона рублей. Так, в Московской губернской универсальной библиотеке появятся книги с укрупненным шрифтом для детей со слабым зрением. Всего закупят свыше 1,3 тысячи таких изданий.