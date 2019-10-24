Глава Пермского края представил проект бюджета региона на три года

ПЕРМЬ, 24 окт - РИА Новости. Губернатор Пермского края Максим Решетников выступил с докладом перед депутатами законодательного собрания, представив проект бюджета на ближайшие 3 года, сообщает пресс-служба правительства и главы региона.

"Сегодня, 24 октября, на пленарном заседании законодательного собрания Пермского края проект регионального бюджета на 2020-2022 годы принят в первом чтении. Основные его параметры представил губернатор Пермского края Максим Решетников", - говорится в сообщении.

Согласно докладу главы региона, доходы в 2020 году составляют 129,7 миллиарда рублей, расходы – 140,7 миллиарда. В 2021 году доходы составят 137 миллиардов рублей, расходы – 150 миллиардов; в 2022 году – 142,8 и 156,4 миллиарда рублей соответственно. При этом на ближайшую трехлетку средний прирост налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета составит 5,8%.

Как отметил Решетников, структура расходов бюджета Пермского края сохранит социальную направленность - в 2020 году социальные расходы составят 74% от общего объема средств. В частности, более 51,7 миллиарда рублей будет выделено на здравоохранение, из которых 4,3 миллиарда - на строительство и ремонт медучреждений, более 39 млрд рублей - на образование и реализацию молодежной политики. По словам Решетникова, на строительство объектов социальной инфраструктуры в бюджете края в ближайшие 3 года предусмотрено 36 миллиардов рублей.

"Мы постоянно наращиваем темпы строительства. При этом понимаем все проблемы роста – нехватку компетенций, подрядчиков, специалистов. Но мы должны поэтапно ужесточать дисциплину", – подчеркнул Решеников.

Особое внимание в представленном Решетниковым проекте бюджета уделено социальной поддержке граждан. Согласно документу, с 2020 года в регионе многодетные семьи, преодолевшие "порог бедности" не более чем на 10%, будут освобождены от оплаты услуги по вывозу мусора, а также на 385 миллионов рублей будет увеличено финансирование из федерального бюджета программы "Молодая семья".

Решетников сообщил парламентариям о том, что в ближайшее время в Березниках и Чусовом будут открыты два детских технопарка "Кванториум", в регионе появится краевая детская музыкальная школа на 350 мест вместе с интернатом на 100 мест, а к 2022 году будет создан центр для одаренных детей по аналогии с федеральным "Сириусом". В предлагаемом бюджете заложены также средства на реставрацию фондов Пермской художественной галереи в размере 41 миллион рублей - к 2022 году планируется отреставрировать 312 предметов, к 2024 году – около тысячи. Кроме того, Решетников анонсировал двукратное увеличение количества крупных спортивных массовых мероприятий в регионе.